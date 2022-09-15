時任警逼子自瀆4罪成 押後判刑 被告涉另宗不誠實案35罪

被告FSL（現47歲）於1998年至2019年任職警員，翌年革職，原被控4項猥褻16歲以下兒童、3項煽惑16歲以下兒童嚴重猥褻、3項殘暴對待兒童的交替控罪。

官擬索事主創傷報告以便判刑

被告裁定4罪罪成後，表現冷靜。法官李運騰欲為事主X（現15歲）索取創傷報告以便判刑，控方需時查詢，押後至今日再訊。

控方庭上表示，被告另涉兩宗區院案件，一宗涉不誠實罪行，被控35項控罪，擬承認25項，排期11月30日答辯；另宗牽涉另一名兒童虐兒案，將於9月29日提訊。

本案審訊中，控方傳召X及兩名專家證人作供，辯方則播放被告錄影會面。X早前供稱，自小五起被告在客廳播放色情片段，邀請X一同觀看。被告其後在X面前自瀆及邀請X自瀆。X有次拒絕自瀆，遭被告以藤條威嚇。此部分的控罪被裁定罪成。

睇波突播色情片逼自瀆罪脫

至於被裁定罪脫的部分為2018年某日X與被告看球賽，被告突然播色情片，X拒絕自瀆後，被告用被蓋着X及用刀威嚇；以及被告帶X到澳門酒店留宿，在房內看片自瀆。

X又曾提及，被告設置鏡頭拍下與X母行房的片段，透過手機程式直播給X看。被告翌日刪除程式，更問X：「我噚日雄唔雄武？」

被告在審訊時沒有出庭自辯，但辯方在庭上播放被告向警方錄取的口供錄影帶，被告否認所有指控，重申沒觸碰兒子下體、從未在住所自瀆，不解為何被控，「我惜個仔多過惜自己」。

【案件編號：HCCC 251/21】