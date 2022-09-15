列「已處理」未入名單 03年黑點垃圾復現

本報記者上周三下午到兩處地點觀察，其中海城洋樓和海閣洋樓後巷有大量紙皮及雜物堆積，阻塞街道。另外於宏安道後巷，則最少發現有5輛電單車，並無車牌、部分座椅損毁，懷疑遭棄置，旁邊更有大量垃圾及建築廢料，兩處前衛生黑點疑「死灰復燃」。

食環：兩月清掃數十次 已警告

食環署回覆本報稱，自本年7月至9月5日，在海城洋樓和海閣洋樓一帶進行了67次清掃行動、10次清理廢物行動及兩次大型清潔行動；並就非法棄置垃圾發出4張定額罰款通知書及19張移走障礙物通知書，其間共清理1.5噸垃圾。

食環署又稱，一向關注該處衛生問題，有關地點現時存放若干私人物件及雜物，已警告有關物品擁有人，如造成環境衛生滋擾及公眾地方阻礙，將採取相應跟進行動。

運署：13區移除120棄置電單車

針對宏安道後巷電單車棄置問題，運輸署回應稱，過去一年沒有收到相關投訴，會繼續參與跨部門聯合行動，處理棄置車輛。署方又說，跨部門聯合行動上月起於中西區、西貢、屯門及油尖旺區等13個區，移除共約120輛棄置電單車。