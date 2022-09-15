大清潔滿月 春秧街佔車路退至人路 本報觀察九龍城17黑點 近半衛生仍差

【明報專訊】政府8月14日啟動為期3個月的「政府打擊衛生黑點計劃」，至昨日滿一個月，本報記者其間三度到九龍城及北角春秧街一帶觀察，發現近半街道衛生問題仍存在、有後巷渠口堆滿油污、春秧街貨物仍堆放行人路，僅「退後一格」。負責統籌地區事項統籌工作組的政務司副司長辦公室回覆本報查詢稱，清理逾600個衛生黑點涉及大量工作，部門會按先後次序在3個月內完成。
明報記者 鄭律銘
副政務司長辦：按優次3月完成 進展大致良好
政務司副司長辦公室表示，政府打擊衛生黑點計劃現時進展大致良好，針對打擊黑點的關鍵績效指標（KPI）在準備中，將適時公布。食環署則稱，除加強清潔，會派員加強巡查相關衛生黑點，並對違例者採取突擊執法行動，以收阻嚇作用。
被納入政府衛生黑點名單有600多個，記者過去一個月3次到九龍城聯合道至寶城大廈範圍內17個衛生黑點觀察，各被列有「後巷、環境、棄置建築廢料」問題，昨日中午有10處黑點環境整潔，其中兩處在記者觀察時有清潔工在場清理垃圾；其餘7處衛生仍欠佳，例如「龍崗道1號後巷」上周三及昨日均見垃圾堆積，並有商戶在後門扔垃圾到後巷；「衙前塱道雙數街號後巷」昨有菜販暫放貨物、大量蒼蠅出現，並傳出臭味。
鼠患黑點店舖未感改善 食環：灣仔試新法
至於未納入黑點名單的「九龍城街市外行人路」則明顯有改善。本報上月報道現場有大量紙皮及發泡膠箱阻塞行人路，上周情况持續。昨日記者再觀察已見改善，但個別商舖仍將發泡膠箱放於店外。九龍城區議員吳寶強表示，已建議當局於街市前後兩條街道安裝閉路電視，冀長遠改善問題。
黑點名單部分地點被列有「鼠患問題」，包括九龍城啟德道62至68A號、70至72號。該處的五金舖店員何先生稱，每天都在店內放置多個捕鼠籠，每周捉到3至4隻，稱政府上月中起開展打擊衛生黑點行動，見到食環署清潔工洗街，惟未覺鼠患改善。
上周春秧街觀察 午未阻街傍晚復萌
衛生黑點之一北角春秧街被列有「店舖阻街」問題。記者一個月前傍晚時分觀察，商販將蔬果等貨品放到行人路及車路出售，旁邊不時有電車駛過致「人車爭路」；昨則見商戶「退後一格」只佔用行人路，阻街問題仍在。而記者上周三下午4時許觀察，春秧街未見店舖阻街問題，惟至傍晚6時許起食環署人員撤走，各店陸續將貨物移出。有店員見記者拍攝時驅趕，「你這樣影一影我們好淒涼，當我向你求情，行開少少影」。記者昨傍晚再度觀察，阻街問題與上周相若。
針對九龍城鼠患問題，食環署稱過去一個月在該區共捕獲及收集182隻活鼠及104隻死鼠；署方正研究使用更多治鼠新措施，9月下旬於灣仔區開展先導計劃，於合適地點更廣泛應用「T形鼠餌盒」；針對春秧街阻街問題，今年7月至9月5日共發17張定額罰款通知書。
民主黨環境衛生政策發言人朱子洛表示，部分衛生黑點確見有改善，但關注成效可否持續。身兼油尖旺區議會副主席的朱子洛又稱，油麻地果欄及旺角花墟有阻街問題、尖沙嘴碼頭有野鴿聚集衍生衛生問題，關注當局定出600多個衛生黑點名單後會否再因應地區意見更新。
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