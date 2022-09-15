大清潔滿月 春秧街佔車路退至人路 本報觀察九龍城17黑點 近半衛生仍差

明報記者 鄭律銘

副政務司長辦：按優次3月完成 進展大致良好

政務司副司長辦公室表示，政府打擊衛生黑點計劃現時進展大致良好，針對打擊黑點的關鍵績效指標（KPI）在準備中，將適時公布。食環署則稱，除加強清潔，會派員加強巡查相關衛生黑點，並對違例者採取突擊執法行動，以收阻嚇作用。

被納入政府衛生黑點名單有600多個，記者過去一個月3次到九龍城聯合道至寶城大廈範圍內17個衛生黑點觀察，各被列有「後巷、環境、棄置建築廢料」問題，昨日中午有10處黑點環境整潔，其中兩處在記者觀察時有清潔工在場清理垃圾；其餘7處衛生仍欠佳，例如「龍崗道1號後巷」上周三及昨日均見垃圾堆積，並有商戶在後門扔垃圾到後巷；「衙前塱道雙數街號後巷」昨有菜販暫放貨物、大量蒼蠅出現，並傳出臭味。

鼠患黑點店舖未感改善 食環：灣仔試新法

至於未納入黑點名單的「九龍城街市外行人路」則明顯有改善。本報上月報道現場有大量紙皮及發泡膠箱阻塞行人路，上周情况持續。昨日記者再觀察已見改善，但個別商舖仍將發泡膠箱放於店外。九龍城區議員吳寶強表示，已建議當局於街市前後兩條街道安裝閉路電視，冀長遠改善問題。

黑點名單部分地點被列有「鼠患問題」，包括九龍城啟德道62至68A號、70至72號。該處的五金舖店員何先生稱，每天都在店內放置多個捕鼠籠，每周捉到3至4隻，稱政府上月中起開展打擊衛生黑點行動，見到食環署清潔工洗街，惟未覺鼠患改善。

上周春秧街觀察 午未阻街傍晚復萌

衛生黑點之一北角春秧街被列有「店舖阻街」問題。記者一個月前傍晚時分觀察，商販將蔬果等貨品放到行人路及車路出售，旁邊不時有電車駛過致「人車爭路」；昨則見商戶「退後一格」只佔用行人路，阻街問題仍在。而記者上周三下午4時許觀察，春秧街未見店舖阻街問題，惟至傍晚6時許起食環署人員撤走，各店陸續將貨物移出。有店員見記者拍攝時驅趕，「你這樣影一影我們好淒涼，當我向你求情，行開少少影」。記者昨傍晚再度觀察，阻街問題與上周相若。

針對九龍城鼠患問題，食環署稱過去一個月在該區共捕獲及收集182隻活鼠及104隻死鼠；署方正研究使用更多治鼠新措施，9月下旬於灣仔區開展先導計劃，於合適地點更廣泛應用「T形鼠餌盒」；針對春秧街阻街問題，今年7月至9月5日共發17張定額罰款通知書。

民主黨環境衛生政策發言人朱子洛表示，部分衛生黑點確見有改善，但關注成效可否持續。身兼油尖旺區議會副主席的朱子洛又稱，油麻地果欄及旺角花墟有阻街問題、尖沙嘴碼頭有野鴿聚集衍生衛生問題，關注當局定出600多個衛生黑點名單後會否再因應地區意見更新。

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