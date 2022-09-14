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2022年9月14日星期三
港聞二
陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂
兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低
第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲
女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
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【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線
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【明報專訊】（請看附圖）
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