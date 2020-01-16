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大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗

【明報專訊】沙頭角中英街曾是馳名全國的購物熱點，但內地赴港自由行開通後優勢不再。6月香港重開沙頭角碼頭旅遊後，深圳鹽田區政府上月亦宣布推動沙頭角建成「深港國際旅遊消費合作區」，既可購買免稅商品，又可品嘗海鮮美食、體驗非遺習俗等。沙頭角口岸重建工程將於年底開工，將爭取地鐵線延至口岸，預留接駁香港鐵路的空間。

鹽田區上月發布《加快沙頭角深港國際旅遊消費合作區建設的實施方案（2022-2025年）》，合作區總面積約26平方公里，以沙頭角（含中英街）為核心區域，包括鹽田港、海鮮街風情體驗區、大小梅沙、東部華僑城。其中小梅沙新海洋世界預計2024年開園，東部華僑城也將於年內啟動重建。預計新增就業崗位5萬個，每年新增逾1000萬旅客，形成千億級規模的旅遊消費產業集群。

整合港深生態資源跨境水陸遊

鹽田區發展改革局長汪大鵬表示，將發揮鹽田區唯一與香港水陸相連的區位優勢，以沙頭角碼頭開放為契機，聯手打造「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」，開發「跨境綠道遊」、「跨境海島遊」、「海上看灣區」的郵輪遊艇自由行、水上飛行等項目，其中「跨境綠道遊」即整合深圳梧桐山、三洲田與香港八仙嶺等資源，打造深港東部生態走廊。另外又會開發「跨境團體遊」，爭取中英街兩側實行「團進團出」跨境旅遊管理制度。

中英街推高端消費 線下試線上買

中英街管理局長李春菊說，「我們將積極推動將中英街管理模式改革納入第二批綜合改革事項清單，未來有望對通關時間進行延長、免稅購物額度進行提高。」根據規劃，未來中英街將發展高端消費、跨境電商等，聯合深港零售龍頭企業，創新「線下體驗+線上直播+線上購買」購物模式，包括招攬周大福等港企發展黃金珠寶訂製等服務，推動高端消費。中英街管理局相關負責人又稱，將在文化藝術方面構建「深港共生」文化IP（知識產權），傳承國家級非物質文化遺產「沙頭角魚燈舞」，令遊客感受最生動的深港融合場景。

口岸純旅檢 料年底啟重建

沙頭角口岸重建預計年底開工，亦是合作區的重點項目之一，定位是純旅檢口岸，通關量按每日4萬人次建設，並預留每日10萬人次的升級空間，並爭取採用「合作查驗、一次放行、無感通關」的創新通關模式。口岸將連接深圳地鐵8號線、18號線西延線，並預留與香港鐵路接駁的空間，促進與香港北部都會區對接。海上交通方面，會加快建設大梅沙客運碼頭，探索開通鹽田—香港海上客運航線。

另外，沙頭角亦是深圳的自貿區「聯動發展區」之一，規劃亦提到要探索深港深度融合新機制，包括建立跨境公共安全聯動機制、試點跨境金融服務、法律服務、醫療衛生規則對接等。中國（深圳）綜合開發研究院可持續發展與海洋經濟研究所長胡振宇指出，合作區應充分發掘資源，如鹽田港正建設冷鏈綜合體，如此可在旅遊消費中引入進口紅酒、吞拿魚等。

目前，沙頭角合作區是深圳建設的七大平台中唯一以國際消費為內容的平台。「未來在深港口岸經濟帶上，將形成『西有前海現代服務、中有河套科技創新、東有沙頭角國際旅遊消費』，三大深港合作平台並駕齊驅的新格局。」鹽田區委常委、副區長曾堅鵬表示。

明報記者

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