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港聞二

還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑

【明報專訊】副學士男生2019年在迷你倉藏有煙霧餅，還押壁屋時指示兩人協助刪去其Google帳號資料，經審訊後，他與一名男學生早前被裁定串謀妨礙司法公正罪成，原定昨日在區院判刑。勞教中心報告顯示，副學士男生有吸食大麻習慣，暫委法官葉啓亮決定為他索取戒毒所報告。同時，辯方亦要求為另一被告索取社會服務令報告，葉官最終同意索取報告，但明言考慮即時監禁。案件將押後至9月26日判刑，兩人還押。

案中3名被告同被控串謀妨礙司法公正罪，其中被告副學士生鄺偉邦（現21歲）及學生黃俊燁（21歲）裁定罪成；議員助理余昕鈺（20歲）裁定罪脫。鄺另涉藏有火棉和煙霧餅，被裁定兩項管有爆炸品罪成。

辯方引述法庭所索取報告稱，鄺偉邦體重過重和黃俊燁體力欠佳，均不建議判處兩人入勞教中心。辯方補充求情稱，鄺和相識多年的中學同學在壁屋探訪室的對話，只是「噏得出就噏」，鄺獲准保釋後沒有刪除涉案資料，警方可檢取該些資料。

裁決前3天仍食大麻

葉官關注，報告提及鄺吸食大麻以紓緩壓力，案件裁決前3天仍有服食。辯方解釋，大麻軟糖成分不足以構成毒癮，惟葉官決定先索取戒毒所報告再判刑。

另外，辯方稱案發時19歲的黃俊燁年少無知，他只是唯唯諾諾、不慎犯案，其角色罪責比鄺輕微，冀法庭為黃索取社會服務令報告。葉官質問，辯方為何上次沒提出要求，又認為黃仍表示沒意圖協助鄺，未能顯示他有悔意。葉官最終同意索取社會服務令報告。

【案件編號：DCCC 286/21】

（反修例風暴）

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