還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑

案中3名被告同被控串謀妨礙司法公正罪，其中被告副學士生鄺偉邦（現21歲）及學生黃俊燁（21歲）裁定罪成；議員助理余昕鈺（20歲）裁定罪脫。鄺另涉藏有火棉和煙霧餅，被裁定兩項管有爆炸品罪成。

辯方引述法庭所索取報告稱，鄺偉邦體重過重和黃俊燁體力欠佳，均不建議判處兩人入勞教中心。辯方補充求情稱，鄺和相識多年的中學同學在壁屋探訪室的對話，只是「噏得出就噏」，鄺獲准保釋後沒有刪除涉案資料，警方可檢取該些資料。

裁決前3天仍食大麻

葉官關注，報告提及鄺吸食大麻以紓緩壓力，案件裁決前3天仍有服食。辯方解釋，大麻軟糖成分不足以構成毒癮，惟葉官決定先索取戒毒所報告再判刑。

另外，辯方稱案發時19歲的黃俊燁年少無知，他只是唯唯諾諾、不慎犯案，其角色罪責比鄺輕微，冀法庭為黃索取社會服務令報告。葉官質問，辯方為何上次沒提出要求，又認為黃仍表示沒意圖協助鄺，未能顯示他有悔意。葉官最終同意索取社會服務令報告。

【案件編號：DCCC 286/21】

（反修例風暴）