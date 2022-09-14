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涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」，近百人被控於金鐘參與暴動，7男2女被控暴動等罪，案件昨在區域法院原定開審，6人開審前認罪，押後至11月14日求情。控方案情透露，有4人被拍到在場的行為，有男學生曾拾起磚頭投向政總，亦有被告逃跑時捉着行車道的天橋欄杆，但被警員撲上阻止。認罪6人中5人撤銷保釋，其間還押。本案餘下3人否認控罪受審，今日開審。

9人案發時介乎15至28歲，依次為何家洛、劉姓學生、黃韻思、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生、劉文輝及何普光，同被控在金鐘夏慤道政總外參與暴動，劉姓學生、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生及劉文輝6人認罪。另何被控一項襲警罪；洪、陳另分別被控一項襲警及在公眾地方管有攻擊性武器罪，兩罪則獲准存檔法庭。劉姓學生及不認罪的何家洛、黃韻思及何普光續准保釋。

另外3人否認控罪 今日開審

根據6人認罪的控方案情稱，當日下午約兩萬人在銅鑼灣遊行前往政總外。4時許，約500名示威者佔據夏慤道行車路及行車天橋，有示威者向政總投擲多枚汽油彈及磚頭，又用巨型橡筋投射器投擲硬物等。警方多次發出警告，並使用水炮車及催淚彈，近5時開始驅散示威者，6名被告均在逃跑時被捕。

其中劉姓學生被拍到拾起磚頭及投向政總，又曾經打開雨傘防護。江璧怡身穿黑色裝束、頭戴白色頭盔、洪聰滿戴上手套及「豬嘴」等裝備，均被拍到逃離現場，洪被截停時遭警員使用警棍制服於地上。陳航生被拍到手持雨傘，另外他逃跑時捉着行車道的天橋欄杆，有人捉住陳欲協助他逃走，有警員隨即撲上，陳被兩名警員制服在地上。黎浩彬及劉文輝則未被拍到在場的行為。

【案件編號：DCCC 238/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 政總 全球反極權 反修例事件

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