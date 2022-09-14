理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪

女登記護士認暴動 下月求情

11名被告分別為舞台技術員雷曉天、無業梅晉豪、跌打醫師吳卓泓、學生吳悅橋、運輸工柯俊明、學生安俊彥、女文員潘伊晴、女學生戴卓欣、學生王智勇(圖）、學生黃添樂及女登記護士余嘉晴，同被控2019年11月18日在彌敦道參與暴動。余嘉晴承認暴動罪；吳悅橋另否認管有物品意圖損壞財產罪，即保管一罐噴漆。

被告供稱到現場急救

官：等同認罪 白失刑期扣減

控方開案陳辭指出，眾被告於圍捕被截獲，無證據顯示他們直接破壞社會安寧，但基於其裝備等指他們在場及以鼓勵形式參與暴動。其中跌打醫師吳卓泓在警誡下稱，他因從電視見到旺角似乎有人受傷，遂到場為傷者急救包紮。吳亦在彌敦道目睹示威者向警方投擲磚頭和汽油彈，而他所攜火酒、繃帶和膠布等用來幫助受傷的示威者。

控方讀畢開案陳辭後，法官郭啟安提出上訴庭早前裁定義務急救員身處暴動現場，可被視為鼓勵角色，而非合理辯護。郭官認為若然辯方立場不爭議警誡下口供，被告吳卓泓等同認罪，郭官問辯方有否向吳解釋，否則繼續審訊的話，吳將會「白白喪失扣減刑期」。

辯方稱已向吳解釋案例，吳警誡下陳述並非招認，郭官重申無意左右被告決定。辯方索取指示後確認吳仍不認罪。郭官又籲辯方再考慮，說「愈遲（認罪）對佢幫助愈小」。

一被告染疫 分拆同類案審

女被告余嘉晴同意案情指出，同月11日起示威者進佔理大，案發當晚有示威者向警方擲汽油彈。警方以催淚彈驅散，余被捕時攜有針筒、生理鹽水、醫療棉花、防毒面具及望遠鏡。另外，染疫的黃添樂缺席聆訊，由於他沒接種疫苗須隔離兩周，或將分拆至同類案件審訊，控方透露尚有9案待審，郭官稱「實有一個time slot（審期）啱到你」。

【案件編號：DCCC 750/20】

明報記者

（反修例風暴）