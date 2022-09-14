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港聞二

志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」

【明報專訊】位於新界東北發展區的古洞北「志記鎅木廠」經營近70年，昨日屆收地限期，木廠繼續開門營業及處理訂單。負責人王鴻權（權哥）稱，將工作至收地一刻，希望政府可給予寬限期清理木材。地政總署人員昨未有到場收地，但以電話提醒權哥隨時都有可能收地，提醒他「着緊啲清理啲貨」、「好自為之」。

冀予寬限期清木材

地署：已酌情延期兩次

地政總署昨回應，2019年11月去信通知志記須於2021年下半年遷出，並先後兩次酌情將遷出限期延至今年6月底及昨日，給予足夠緩衝時間讓鎅木廠安排搬遷或重置。如鎅木廠經營者於昨限期前沒有遷出，政府會按程序採取土地清理行動。

鎅木廠的皮鋸昨仍在運轉，權哥解釋正將木材鋸細方便搬運，將工作至收地一刻，「人要繼續行唔係等死」，現時已清走約三分之一木材，但廠內仍有800至1000噸木。他稱知道政府有意將木材運予環保署回收中心Y．Park，認為將完好木材打碎成化肥並非真正「轉廢為能」，作為木材主人感傷心，「可唔可惜啲呀？」有市民願低價租出牛潭尾一幅約7000呎土地安置木材，但他昨前往了解後發現該處地權複雜，暫不考慮。

仍剩千噸木 聞擬碎成化肥感可惜

他引述地政總署人員昨午來電，提醒他「着緊啲清理啲貨」、「好自為之」，又稱收地是上級指示，不會再延期，但未提供確實日期。權哥對此感到無能為力，稱自己已74歲，無法工作多久，對收地不會反抗，「唔通跪喺度求佢」。他續說，木材價值無法衡量，也無意打官司爭取賠償，惟望政府可多給予3至6個月寬限期，「唔好好似充公小販咁」，讓他們可清走廠內木材，另覓處所存放。權哥表示感謝市民特意來到這「山旮旯」地方，認為最重要是得到群眾支持。協助權哥的義工吳卓恆補充，希望市民下午才到訪，以便權哥早上處理行政事務，又指場內另有兩隻唐狗待領養。

有訪客千元買手製木櫈 讚物有所值

連日來有不少市民到訪鎅木廠，電單車特技愛好者阿華購入一塊16吋乘2呎9吋的木頭，稱大小正好適合他們訓練，其他地方難以找到。黎先生夫婦花約千元購買手製木櫈，指鎅木廠及木工師傅已買少見少，大讚物有所值。

藝術家彭先生以鉛筆在木板繪下志記的最後身影，他回憶在2015年亦曾為志記作畫，稱當時木材更多，周圍全是鐵皮屋組成的廠房，如今其他廠房的位置已遭收回，變成爛地，只剩志記一間，猶如孤島。他稱固然希望志記可繼續營運及延續理念，但亦明白另覓處所對老人家而言很困難，唯有希望大家盡力「影得幾多就幾多相，可以畫幾多就畫低佢」，將志記留在回憶中。

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