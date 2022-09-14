冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判

求情稱不忍母獨撐家庭 官：判囚難免

姓黃被告（現年17歲）被控於2022年3月至4月間犯案，本案6名事主共損失近20萬元，第7名事主沒有損失。

辯方求情稱，被告案發時年僅16歲，現年17歲，留級就讀中四，其姊在台灣就讀大學。辯方提到，被告父母早年離異，母親再婚並誕下一女，惟後父至今無業，任職護理中心助理的母親獨力支撐家庭，被告眼見母親工作辛苦，一時愚蠢犯下本案。

控方案情指出，被告在3月假扮銀行職員致電7名事主推銷低息貸款服務，7人均表示有意借貸15萬至80萬元，被告稱須凍結銀行戶口中一筆款項作為保證金，又將假的銀行職員卡片透過WhatsApp發送給對方，要求他們提交身分證、住址及入息證明用以貸款。

事主們其後接獲一名自稱「陳銘傑、何傳經律師事務所」何姓律師來電，表示會將一筆款項匯入他們的銀行戶口，並凍結其戶口以證明其還款能力。

扮銀行職員供貸款 再扮律師助理騙保證金

假扮成律師助理的被告分別約見6名事主，被告在會面中提出要求，着事主先償還上述存入他們戶口的保證金，再簽署偽造的貸款協議書，6人後來才發現原應存入到他們戶口的保證金被取消交易，原因是支票被「彈票」，向銀行查詢後，始知銀行不曾提供涉案借貸服務，捲入案件的律師事務所亦無處理相關事務，6人無收到貸款，於是報警。

及至4月1日，被告與第7名事主李志鵬見面時遭警方截停，同日被捕。在警方認人手續中，3名事主認出被告為「律師助理」。

【案件編號：STCC 460/22】