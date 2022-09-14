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私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料

【明報專訊】私隱專員公署表示，近期偽冒電話、電郵或短訊誘騙個人資料的個案呈上升趨勢，不少騙徒冒充政府及私人機構，藉上述途徑接觸市民套取敏感個人資料。今年截至8月，公署分別收到386宗及17宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢及投訴，當中包括冒認衛生防護中心人員、公安及速遞公司職員等。公署昨日設立「個人資料防騙熱線」3423 6611，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴，同時呼籲市民若發現個人資料被盜用並涉及刑事罪行，應盡快報警。

電騙套料增 另有冒公安速遞職員

私隱公署稱，部分誘騙個人資料的個案包括騙徒冒認衛生防護中心人員，例如聲稱事主感染新冠病毒，或因接觸確診者而成為密切接觸者須隔離，從而套取個人資料；另一手段是冒認公安，騙徒能說出事主姓名及身分證號碼，其後再聲稱事主曾走私疫苗或洗黑錢，並將電話轉駁至另一假冒公安的騙徒，從而套取個人資料。亦有騙徒冒認速遞公司職員，要求事主提供其住址以派遞郵件，並先為郵件付款，繼而蒐集事主的信用卡號碼及姓名等資料。

個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲，市民若收到任何不明來歷或可疑電話、電郵或手機短訊要求提交個人資料，切勿隨意披露，需「停一停、諗一諗」。

籲勿開可疑短訊連結 「+852」恐扮本地來電

她提供數個「防騙貼士」，並舉例指若收到「+852」字頭的陌生來電，即表示該來電是假扮本地來電；「+」號則表示有關電話源自香港境外。她同時呼籲市民勿開啟可疑電郵或短訊內的連結或附件，建議不時查看網上個人帳戶會否異常並不時更新密碼，並留意及分享防騙資訊。

相關字詞﹕個人資料 騙徒 私隱專員公署

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