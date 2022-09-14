陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布

創科生態圈引進人才發展基建3方向

陳茂波針對本港創新科技發展提出3個方向，他指「人才是創科最重要的財產」，經過去一至兩個月多場施政報告諮詢環節，政府已充分聆聽到業界對引進創科人才及具優勢企業的期盼，政府將會推出措施落實。

陳又提到，政府另一優先目標是建立多元創科生態圈。他稱，本港在創科不乏優秀研究，但若要使創科發展持續，研究成果需與商品化互相結合，因此必須推動政府部門、工業、學界、研發機構跨範疇及跨部門協作，以連繫上游研究至中下游市場等各個環節。

另外，他亦稱創科基建為未來另一重點，包括在《北部都會區發展策略》下「港深創新及科技園」及新田／落馬洲發展樞紐將形成「新田科技城」，屆時將聯同深圳科創園區構成世界級的創科園區。

創新科技及工業局長孫東上周六（10日）亦曾提及相關計劃，除上述三大方向，孫東當時曾提到要加速香港智慧城市的發展步伐，稱「智慧政府」將是本屆政府非常重要的項目，期望透過推動相關工作，「切切實實讓市民享受到科技發展為日常生活帶來的便利，增強市民的獲得感和幸福感」。