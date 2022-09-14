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港聞二

特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查

【明報專訊】選舉管理委員會（選管會）發布特首選舉報告書，提出多項檢討及建議，並提到選舉當日有工作人員錯誤向一名選委發出兩張選票，其後由該名選委即場交回多發的選票，該選票在點票時被列為「無效票」，投票箱內選票數目不受影響，選舉事務處已將個案轉介執法機構調查。政府發言人表示會繼續與選管會緊密合作，跟進報告書建議。

特首選舉今年5月8日完成，選管會昨日發布相關報告書，稱選舉暢順完成。今次特首選舉在新冠疫情下舉行，選舉事務處採取多項防疫措施，例如在竹篙灣檢疫中心設投票站、為有發燒或呼吸道感染病徵的投票人設特別投票間等，而是次選舉亦採用電子選民登記冊系統，又縮短全日的投票時間等。

選管報告指網上簡介會更彈性 倡疫退續辦

是次特首選舉有2名染疫及4名接受檢疫的選委會委員在竹篙灣投票站投票，投票後再以點對點交通返回其隔離或檢疫地點，選管會建議，若日後選舉再受疫情影響，亦可研究類似投票安排的需要及可行性。選舉事務處在疫情下將候選人簡介會改為網上舉行，選管會認為，網上舉行簡介會更具彈性，建議日後即使疫情消退，亦可繼續以網上形式舉行。

另外，去年9月舉行的選委會選舉，原擬在選票設獨立條碼，以便機器點票，但引起投票人的投票取向可能被辨別到的憂慮，最終未有採用，但到選舉日電子點票時，因出現「卡紙」而需改用人手輸入資料點票，延誤點票工作，選委會認為，日後在確保投票保密的前提下，應研究保留選票的獨立條碼，以提高點票效率。

接20投訴 6涉選舉廣告1涉候選人虛假陳述

選管會又指出，特首選舉共接獲20宗投訴，其中選管會收到13宗，6宗與選舉廣告有關，而廉政公署接獲經轉介的4宗投訴中，其中一宗關於候選人的虛假陳述及兩宗「未經授權招致選舉開支」仍在調查；去年選委會選舉則接獲29宗投訴，大部分投訴不成立或毋須跟進，其中一宗關於候選人虛假陳述的投訴，當局正等待法律意見。

相關字詞﹕電子選民登記冊 竹篙灣 選管會 特首選舉

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