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涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果

【明報專訊】港島西灣河愛賢街一間酒樓，上周五兩名男茶客用膳時報稱炒飯被「加料」，變成「小強炒飯」，向食環署投訴炒飯有曱甴，並將相片上載網上。警方調查後，發現其中一名男食客懷疑把曱甴放入食物中，昨日以涉嫌串謀妨礙司法公正罪名，拘捕該兩名男子。

茶客曱甴相放上網報食環 負責人稱生意減

警方稱，兩名本地男子上周五到愛賢街一商場的酒樓用膳，其後向食環署投訴酒樓食物有曱甴。警方翻查閉路電視片段及深入調查，發現一名男食客懷疑把曱甴放入食物中。東區警區反三合會行動組人員昨日拘捕一名33歲吳姓男子及一名37歲朱姓男子，涉嫌串謀妨礙司法公正。他們正被扣查。

涉事酒樓的負責人事後向傳媒表示，事件懷疑是一名前經理欠債所累。他稱，上周三有8至10個大漢進入酒樓，聲稱該酒樓一名經理欠債，到來收債，並大肆喧嘩搗亂，酒樓職員指該經理早已離職，着他們離去，對方見收債不成離去，酒樓方面亦報警處理。

指一男游目四盼 兩人拒送院檢查

相隔兩日，酒樓發生「小強炒飯」事件。負責人向傳媒表示，翻查閉路電視，發現兩名男茶客入座後，其中一人不時游目四盼，懷疑是在觀察「天眼」位置，並懷疑有人趁機將一隻曱甴放進一碟炒飯內誣告酒樓，並致電食環署投訴。酒樓事後打算報警，以及召喚救護車安排他們送院檢查，但二人拒絕，並自行致電向食環署投訴。負責人懷疑有人存心「整蠱」，製造事端，遂向警方報案。他又說，事件發生後，酒樓生意減少兩成。

本報昨晚致電涉案酒樓，職員表示負責人不在。

相關字詞﹕警拘兩男 疑收債不遂整蠱 曱甴 酒樓

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