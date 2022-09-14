陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場

【明報專訊】大批市民昨繼續到英國駐港總領事館外獻花哀悼英女王伊利沙伯二世及輪候入內弔唁，英領館昨宣布弔唁日延至下周一。特首李家超昨出席行會前稱，特區會派適當代表弔唁，晚上政府發稿表示，政務司長陳國基昨代表特區政府前往簽弔唁冊，表示深切哀悼。曾於1993至97年出任首名華人布政司的前政務司長陳方安生昨早曾到領事館，逗留約10分鐘後離開。
市民排逾3小時
弔唁日延至下周一
周一曾到場弔唁的行會召集人葉劉淑儀昨表示，由於收到領事館電郵，詢問會否去弔唁，並可安排貴賓通道，故代表行會非官守議員慰問英國國民「喪失一位非常勤奮、盡職、受愛戴的君主」。據悉，前特首林鄭月娥昨午亦乘車往英領館，至於是以個人名義或作為代表出席，前特首辦截稿前未有回覆。
位於金鐘的英領館本周繼續設弔唁冊，供公眾悼念英女王。昨前來致哀的市民須排隊逾3小時，人龍一度延伸至香港公園入口。今年中四的麥同學受訪時落淚，稱雖然非生於英女王管治年代，但從網上得知英女王為香港和各地提供不少協助，亦看到老一輩對英女王真誠悼念，故放學後特意前來表達敬意。
英國駐港澳總領事戴偉紳昨在Twitter發文，感謝到場市民耐心等待，他說很多由衷信息均顯示每個排隊的人對英女王特別的回憶和感受。領事館昨在facebook專頁宣布，由於致哀者眾，領事館本周五會延長開放至晚上7時，下周一（19日）亦會開放弔唁至中午。
加領館接受獻花至周五
加拿大駐港總領事館昨在facebook專頁表示，在港加拿大社區成員昨起至本周五，可到加領館擺放花圈或獻花悼念，亦可在網上弔唁冊留下信息；又稱英女王作為全球逾600個慈善機構和組織贊助人，鼓勵悼念者以做義工或捐款至慈善機構代替。