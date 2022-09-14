陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場

市民排逾3小時

弔唁日延至下周一

周一曾到場弔唁的行會召集人葉劉淑儀昨表示，由於收到領事館電郵，詢問會否去弔唁，並可安排貴賓通道，故代表行會非官守議員慰問英國國民「喪失一位非常勤奮、盡職、受愛戴的君主」。據悉，前特首林鄭月娥昨午亦乘車往英領館，至於是以個人名義或作為代表出席，前特首辦截稿前未有回覆。

位於金鐘的英領館本周繼續設弔唁冊，供公眾悼念英女王。昨前來致哀的市民須排隊逾3小時，人龍一度延伸至香港公園入口。今年中四的麥同學受訪時落淚，稱雖然非生於英女王管治年代，但從網上得知英女王為香港和各地提供不少協助，亦看到老一輩對英女王真誠悼念，故放學後特意前來表達敬意。

英國駐港澳總領事戴偉紳昨在Twitter發文，感謝到場市民耐心等待，他說很多由衷信息均顯示每個排隊的人對英女王特別的回憶和感受。領事館昨在facebook專頁宣布，由於致哀者眾，領事館本周五會延長開放至晚上7時，下周一（19日）亦會開放弔唁至中午。

加領館接受獻花至周五

加拿大駐港總領事館昨在facebook專頁表示，在港加拿大社區成員昨起至本周五，可到加領館擺放花圈或獻花悼念，亦可在網上弔唁冊留下信息；又稱英女王作為全球逾600個慈善機構和組織贊助人，鼓勵悼念者以做義工或捐款至慈善機構代替。