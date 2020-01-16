女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？

患妊娠毒血症 分娩一度頭暈

懷孕37周的事主葉素欣（終年26歲）於2016年10月6日入院，催產後誕下女嬰，之後大量出血。她接受子宮切除手術及止血程序後情况轉差，延至10月9日離世。

事主丈夫馮遠通透過書面供辭表示，妻子預產期為2016年10月23日，同年10月6日入院例行產檢，發現有蛋白尿及血壓偏高問題，確診患上妊娠毒血症。當日下午近6時，醫護團隊認為妻子適合生產，晚上注射無痛分娩針，妻子在助產士協助下誕下女嬰。

血壓計曾失靈 一度拆除

馮表示，妻子一度氣促頭暈，有助產士叫喚「你有無反應？唔好嚇我」。其間有助產士檢查血壓，發現妻子血壓計臂帶鬆脫，血壓計未能運作，調整後回復正常。10月9日，妻子再次接受止血手術，搶救後不治。馮質疑事件涉及多項醫療疏忽（見表），又引述有醫生認為妻子出血過多引發併發症，因此身上器官「如骨牌效應般倒下」。

昨日研訊聚焦事主分娩的情况，助產士林潔樺表示，事主產後子宮血滲，她通知婦產科醫生謝啟暘到場協助。裁判官何俊堯提問下，林承認曾替事主做靜脈注射，一度拆除其血壓計臂帶，所以醫療排版列出事主晚上7時58分的血壓讀數，下一個紀錄已是8時36分。林表示，當時已將事主的血壓計調至自動測量模式，但她忙於照顧另外兩名產婦，沒有每隔15分鐘記錄一次。

按指引須每隔15分鐘量血壓

另一助產士鄭健玲解釋，事主產子時一度屈曲雙手，血壓計臂帶發出響聲，她便將血壓計短暫鬆開。鄭承認按照無痛分娩指引，產婦須每隔15分鐘定時量血壓，她承認沒有即時記錄事主的血壓，但稱會定時望向血壓計，確保一切正常。何官聞言批評「如果你咁講法，所有記錄都唔使做啦」。

助產士稱欲下班補回讀數

官斥「根本應該一早填」

被問到為何沒有抄寫血壓資料，鄭表示，曾打算下班後補回血壓讀數，只是後來有其他工作在手，加上事件曝光導致醫療排版被封存，她無法補充資料。何官表示，「點解你放工後唔寫，你諗住幾時先做？10日、一個月、4年定5年後？」何官續稱，「根本應該一早填返，希望你留意吓，𠵱家完全無紀錄畀死因庭睇」。

婦產科醫生謝啟暘表示，當日應助產士要求檢查事主產後狀况，發現事主子宮收縮乏力、大量出血，因此在子宮放置止血球及紗布。謝表示，當刻判斷事主已完整排出胎盤，於是集中處理子宮收縮的問題。何官關注，病理報告顯示有胎盤組織殘留事主體內，「事後睇返，會唔會覺得你睇錯？」謝承認當時看錯，不排除是胎盤附近的血塊與殘留物相似，減低檢查的準確性。研訊今續。

【案件編號：CCDI 602/16】

明報記者

（死因研訊）