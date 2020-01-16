港聞

港聞二

女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？

【明報專訊】患有妊娠毒血症的女警2016年在伊利沙伯醫院產嬰，事後血崩死亡，死因庭昨就事件展開研訊。事主丈夫投訴，院方應每隔15分鐘替妻子量度血壓，惟血壓計一度失靈。涉事助產士承認沒有即時記錄血壓讀數，後來因事忙沒有補充記錄。庭上亦披露，醫生曾判斷事主排出的胎盤組織完整，未發現子宮內殘留逾5厘米大小的胎盤，醫生在庭上表示「覺得係睇錯」。

患妊娠毒血症 分娩一度頭暈

懷孕37周的事主葉素欣（終年26歲）於2016年10月6日入院，催產後誕下女嬰，之後大量出血。她接受子宮切除手術及止血程序後情况轉差，延至10月9日離世。

事主丈夫馮遠通透過書面供辭表示，妻子預產期為2016年10月23日，同年10月6日入院例行產檢，發現有蛋白尿及血壓偏高問題，確診患上妊娠毒血症。當日下午近6時，醫護團隊認為妻子適合生產，晚上注射無痛分娩針，妻子在助產士協助下誕下女嬰。

血壓計曾失靈 一度拆除

馮表示，妻子一度氣促頭暈，有助產士叫喚「你有無反應？唔好嚇我」。其間有助產士檢查血壓，發現妻子血壓計臂帶鬆脫，血壓計未能運作，調整後回復正常。10月9日，妻子再次接受止血手術，搶救後不治。馮質疑事件涉及多項醫療疏忽（見表），又引述有醫生認為妻子出血過多引發併發症，因此身上器官「如骨牌效應般倒下」。

昨日研訊聚焦事主分娩的情况，助產士林潔樺表示，事主產後子宮血滲，她通知婦產科醫生謝啟暘到場協助。裁判官何俊堯提問下，林承認曾替事主做靜脈注射，一度拆除其血壓計臂帶，所以醫療排版列出事主晚上7時58分的血壓讀數，下一個紀錄已是8時36分。林表示，當時已將事主的血壓計調至自動測量模式，但她忙於照顧另外兩名產婦，沒有每隔15分鐘記錄一次。

按指引須每隔15分鐘量血壓

另一助產士鄭健玲解釋，事主產子時一度屈曲雙手，血壓計臂帶發出響聲，她便將血壓計短暫鬆開。鄭承認按照無痛分娩指引，產婦須每隔15分鐘定時量血壓，她承認沒有即時記錄事主的血壓，但稱會定時望向血壓計，確保一切正常。何官聞言批評「如果你咁講法，所有記錄都唔使做啦」。

助產士稱欲下班補回讀數

官斥「根本應該一早填」

被問到為何沒有抄寫血壓資料，鄭表示，曾打算下班後補回血壓讀數，只是後來有其他工作在手，加上事件曝光導致醫療排版被封存，她無法補充資料。何官表示，「點解你放工後唔寫，你諗住幾時先做？10日、一個月、4年定5年後？」何官續稱，「根本應該一早填返，希望你留意吓，𠵱家完全無紀錄畀死因庭睇」。

婦產科醫生謝啟暘表示，當日應助產士要求檢查事主產後狀况，發現事主子宮收縮乏力、大量出血，因此在子宮放置止血球及紗布。謝表示，當刻判斷事主已完整排出胎盤，於是集中處理子宮收縮的問題。何官關注，病理報告顯示有胎盤組織殘留事主體內，「事後睇返，會唔會覺得你睇錯？」謝承認當時看錯，不排除是胎盤附近的血塊與殘留物相似，減低檢查的準確性。研訊今續。

【案件編號：CCDI 602/16】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕分娩 產婦 死因研訊 伊利沙伯醫院 妊娠毒血症

上 / 下一篇新聞

陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂
陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂
兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低
回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低
第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲
第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
理大天橋換圍網 物料更耐用
理大天橋換圍網 物料更耐用
九肚山獨立屋遭爆竊 失值900萬名表珠寶
九肚山獨立屋遭爆竊 失值900萬名表珠寶
大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗
大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗
大灣區GBA新聞：深港跨境企業可互認電子簽章
大灣區GBA新聞：深港跨境企業可互認電子簽章
大灣區GBA新聞：穗設長途巴招呼站 可預約中途上車
大灣區GBA新聞：穗設長途巴招呼站 可預約中途上車
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張千帆評英女王「虛君」貢獻 陳穎欣轉發讚「中肯」
【Emily】張千帆評英女王「虛君」貢獻 陳穎欣轉發讚「中肯」
【Emily】昨35.9℃再破9月高溫紀錄 空氣污染持續
【Emily】昨35.9℃再破9月高溫紀錄 空氣污染持續
【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線