第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲

醫衛局：免卻患者舟車勞頓

目前抵港旅客在檢疫期檢測陽性須送往社區隔離設施，醫衛局昨公布，考慮現時疫情發展及評估最新入境防疫規定和情况後，將要求下一輪檢疫酒店容許檢疫客檢測陽性後，可選擇自費於酒店隔離，而酒店須加強感染控制，例如安排特定樓層或房間隔離患者、增設空氣淨化機和要求職員穿防護裝備。當局形容新安排可免卻患者舟車勞頓，亦可善用原用作運送患者所需的人手和車輛。

業界憂增員工感染風險

香港酒店業主聯會經理陳媛妍稱，實施「3+4」後抵港人數及航班未見明顯升幅，近期檢疫酒店生意額大跌，入住率僅約五成，相信安排隔離房間不會有困難，但業界會否參與下一輪計劃會考慮很多因素，單是新條款料不會很影響意欲。

她透露政府早前與業界開會時有提及相關構思，業界主要憂慮會否增加員工感染風險，冀政府因應業界意見對症下藥。

梁子超料屬「0+7」過渡期

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時海外流行的變異病毒株與本港相同，加上檢疫酒店有感染控制經驗，相信若能確保染疫住客與其他檢疫客分開樓層，交叉感染風險不大；即使檢疫客受感染後進入社區，對本港疫情亦影響有限。他相信新條款是日後採取「0+7」的過渡期，以免檢疫酒店失去功用，因屆時僅餘無本地居所的旅客須入住，若容許他們染疫後逗留酒店未嘗不可。

另外，政府上周六（10日）起容許海外或台灣航班的駐港客機機組人員毋須酒店檢疫，醫衛局昨公布原供機組檢疫的「香港東隅」將加入第八輪檢疫酒店計劃，明起供旅客預訂房間和開始運作，而香港東涌福朋喜來登酒店亦會增加房數。

（新冠疫情）