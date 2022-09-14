港聞

港聞一

第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲

【明報專訊】政府近日邀請酒店業界加入11月起開始的第九輪檢疫酒店計劃，醫衛局昨公布將在合約加入新條款，要求酒店容許檢測陽性的檢疫客選擇自費於酒店隔離，酒店須安排特定樓層或房間給染疫住客。有酒店業界稱，會否加入下一輪計劃主要取決於本港未來入境流量，新條款不會很影響意欲。有專科醫生相信，若無新變異病毒株出現，沒染疫和染疫住客入住同一酒店的風險有限，又形容新安排是日後採取「0+7」方案的過渡期。

醫衛局：免卻患者舟車勞頓

目前抵港旅客在檢疫期檢測陽性須送往社區隔離設施，醫衛局昨公布，考慮現時疫情發展及評估最新入境防疫規定和情况後，將要求下一輪檢疫酒店容許檢疫客檢測陽性後，可選擇自費於酒店隔離，而酒店須加強感染控制，例如安排特定樓層或房間隔離患者、增設空氣淨化機和要求職員穿防護裝備。當局形容新安排可免卻患者舟車勞頓，亦可善用原用作運送患者所需的人手和車輛。

業界憂增員工感染風險

香港酒店業主聯會經理陳媛妍稱，實施「3+4」後抵港人數及航班未見明顯升幅，近期檢疫酒店生意額大跌，入住率僅約五成，相信安排隔離房間不會有困難，但業界會否參與下一輪計劃會考慮很多因素，單是新條款料不會很影響意欲。

她透露政府早前與業界開會時有提及相關構思，業界主要憂慮會否增加員工感染風險，冀政府因應業界意見對症下藥。

梁子超料屬「0+7」過渡期

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時海外流行的變異病毒株與本港相同，加上檢疫酒店有感染控制經驗，相信若能確保染疫住客與其他檢疫客分開樓層，交叉感染風險不大；即使檢疫客受感染後進入社區，對本港疫情亦影響有限。他相信新條款是日後採取「0+7」的過渡期，以免檢疫酒店失去功用，因屆時僅餘無本地居所的旅客須入住，若容許他們染疫後逗留酒店未嘗不可。

另外，政府上周六（10日）起容許海外或台灣航班的駐港客機機組人員毋須酒店檢疫，醫衛局昨公布原供機組檢疫的「香港東隅」將加入第八輪檢疫酒店計劃，明起供旅客預訂房間和開始運作，而香港東涌福朋喜來登酒店亦會增加房數。

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫務衛生局 檢疫酒店 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂
陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂
兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低
回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低
女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？
女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
理大天橋換圍網 物料更耐用
理大天橋換圍網 物料更耐用
九肚山獨立屋遭爆竊 失值900萬名表珠寶
九肚山獨立屋遭爆竊 失值900萬名表珠寶
大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗
大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗
大灣區GBA新聞：深港跨境企業可互認電子簽章
大灣區GBA新聞：深港跨境企業可互認電子簽章
大灣區GBA新聞：穗設長途巴招呼站 可預約中途上車
大灣區GBA新聞：穗設長途巴招呼站 可預約中途上車
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張千帆評英女王「虛君」貢獻 陳穎欣轉發讚「中肯」
【Emily】張千帆評英女王「虛君」貢獻 陳穎欣轉發讚「中肯」
【Emily】昨35.9℃再破9月高溫紀錄 空氣污染持續
【Emily】昨35.9℃再破9月高溫紀錄 空氣污染持續
【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線