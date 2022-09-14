回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低

指內地積極谷針

何栢良倡劃一疫苗通要求

李家超昨稱，內地人士來港不用接種疫苗是過往已實施多時的政策，最主要是因為內地疫情風險屬全世界最低，情况相對香港低很多，暫時亦未發現任何輸入個案，政府會不斷留意整體疫情情况，檢討實際考慮。

何栢良昨日在電台節目稱，臨時疫苗通原意是方便海外旅客進入商場、餐廳等表列處所，推出時內地、澳門及台灣確診數字低，當地居民較少誘因接種疫苗，但現時三地已積極推動接種疫苗，建議當局劃一要求，避免沒打針者進入指定處所及增加感染風險、加重醫療系統負擔。

立法會議員田北辰向本報稱，相關政策於5月實施，當時本港確診個案不多，現時每日多達千計甚至過萬宗，大部分確診個案亦因堂食而起；惟現時堂食須接種疫苗、卻容許沒接種的抵港者堂食，「是沒有保障和不公平」，質疑政府的規例是否仍合時宜。

歐家榮：正考慮統一要求

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在政府疫情記者會上表示，現時海外入境者須接種至少兩針疫苗，但規定不適用於經「回港易」及「來港易」從內地、澳門及台灣來港者，他們同樣可獲發臨時疫苗通。歐表示，鑑於新冠疫苗在世界廣泛接種，醫衛局正考慮統一獲發臨時疫苗通的要求。

（新冠疫情）