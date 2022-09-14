港聞

港聞一

回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低

【明報專訊】本報日前報道，有內地女子聲稱在無接種新冠疫苗下，抵港後翌日取得臨時疫苗通行證，「安心出行」亦顯示為「藍碼」，可出入受疫苗通所限的處所和堂食，有效期長達180日，事件引起爭議。特首李家超昨日回應表示，有關政策沿用多時，而內地疫情風險亦相對香港低很多。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，相關措施屬過渡性質，現時內地亦已積極推動接種疫苗，建議劃一對疫苗通和臨時疫苗通的要求。

指內地積極谷針

何栢良倡劃一疫苗通要求

李家超昨稱，內地人士來港不用接種疫苗是過往已實施多時的政策，最主要是因為內地疫情風險屬全世界最低，情况相對香港低很多，暫時亦未發現任何輸入個案，政府會不斷留意整體疫情情况，檢討實際考慮。

何栢良昨日在電台節目稱，臨時疫苗通原意是方便海外旅客進入商場、餐廳等表列處所，推出時內地、澳門及台灣確診數字低，當地居民較少誘因接種疫苗，但現時三地已積極推動接種疫苗，建議當局劃一要求，避免沒打針者進入指定處所及增加感染風險、加重醫療系統負擔。

立法會議員田北辰向本報稱，相關政策於5月實施，當時本港確診個案不多，現時每日多達千計甚至過萬宗，大部分確診個案亦因堂食而起；惟現時堂食須接種疫苗、卻容許沒接種的抵港者堂食，「是沒有保障和不公平」，質疑政府的規例是否仍合時宜。

歐家榮：正考慮統一要求

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在政府疫情記者會上表示，現時海外入境者須接種至少兩針疫苗，但規定不適用於經「回港易」及「來港易」從內地、澳門及台灣來港者，他們同樣可獲發臨時疫苗通。歐表示，鑑於新冠疫苗在世界廣泛接種，醫衛局正考慮統一獲發臨時疫苗通的要求。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂
陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂
兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲
第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲
女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？
女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
理大天橋換圍網 物料更耐用
理大天橋換圍網 物料更耐用
九肚山獨立屋遭爆竊 失值900萬名表珠寶
九肚山獨立屋遭爆竊 失值900萬名表珠寶
大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗
大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗
大灣區GBA新聞：深港跨境企業可互認電子簽章
大灣區GBA新聞：深港跨境企業可互認電子簽章
大灣區GBA新聞：穗設長途巴招呼站 可預約中途上車
大灣區GBA新聞：穗設長途巴招呼站 可預約中途上車
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張千帆評英女王「虛君」貢獻 陳穎欣轉發讚「中肯」
【Emily】張千帆評英女王「虛君」貢獻 陳穎欣轉發讚「中肯」
【Emily】昨35.9℃再破9月高溫紀錄 空氣污染持續
【Emily】昨35.9℃再破9月高溫紀錄 空氣污染持續
【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線