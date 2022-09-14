兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高

潘烈文：好證據讓市民安心打針

研究已在期刊Journal of Clinical Virology發表，團隊分析104人的血清抗體，在沒有感染新冠的參加者中，各有20人已接種3針復必泰、3針科興、兩針科興加1針復必泰加強劑；另有20人曾感染原始病毒株；餘下24人曾感染BA.2，當中7人無打針、17人染疫前接種不同劑量疫苗。

團隊利用血液樣本進行溶斑減少中和抗體測試（PRNT），量度針對原始病毒株、Omicron部分變異病毒株所產生之血清中和抗體的幾何平均滴度（GMT），數值愈高代表抗體水平愈高。

結果顯示，接種3針復必泰後，針對原始病毒株及BA.5的抗體水平分別為320及20.7，相差15.5倍；3針科興則相差12倍。而針對BA.4和BA.5，感染BA.2前曾打針者的抗體水平是6個研究組別中最高，為36.9（見表）。

兩成打3針復必泰者達標

3針科興無人達標

研究引用過往研究數據稱，在預防有症狀感染方面，抗體水平須達25.6方為合格，而針對BA.5，打3針復必泰只有兩成人達標，打3針科興者中，不論對BA.2、BA.5，均無人達合格水平。團隊稱，結果反映BA.4及BA.5免疫逃逸能力較強，打齊針、曾染疫者均有可能染疫，建議在兩款病毒株流行期間，監察疫苗能否減重症、死亡。

團隊成員之一的潘烈文向本報稱，抗體水平並非反映疫苗效用的唯一指標，另須考慮打針後產生的B細胞及T細胞水平等。他引其他研究及第五波高峰期臨牀數據，指科興會透過中和抗體以外的機制提供保護，其餘數據顯示打針可減重症和死亡，呼籲市民勿因單一數字抹殺疫苗功用。

潘補充，打針後染BA.2產生混合免疫，體內記憶細胞「認唔同病毒株」的能力較高，推算除面對BA.4或5，對不同變異病毒株也有更廣泛保護。近日社區每日近萬宗個案，其中有人二次感染，他形容研究是一個「好好的證據」，讓市民安心打疫苗，減低二次感染風險或其後變重症的機率。

（新冠疫情）