陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂

呼吸系統科專科醫生梁子超昨則在港台《千禧年代》引述個案7日平均數稱，今輪疫情在上周五（9日）應已見頂，估計未會受長假期影響。

防護中心：病毒繁殖率仍高於1

本港昨日新公布7218宗新冠陽性個案，其中7067屬本地感染，按日少約700宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，過去3至4天單日個案徘徊在7000至8000宗，形容仍處「相當高」水平，亦引述港大統計的最新病毒即時有效繁殖率尚高於1，預計個案數目仍有可能上升。他亦說，本月初污水監察病毒量達每公升50萬至60萬拷貝，過去3天稍跌至少於50萬拷貝，等同3月底水平，而5月污水病毒量則為每公升少於1萬拷貝，當時每日新增200至300宗個案。

歐家榮提及，過去3個月疫情曾出現橫行或上升幅度很慢的時期，惟上月中因Omicron BA.5令疫情「加速上升」，認為仍需觀察至少兩星期才能判斷走勢，加上中秋長假期或減市民檢測意欲和數量，需看本周後期個案有否上升，以及BA.5是否見頂。

假期後日均600師生染疫

少於上周過千

現時師生上學須每天做快速測試，中秋長假期過後，991間學校昨呈報2886宗陽性個案，包括2497名學生和389名教職員，上周六至本周一（10至12日）每天介乎594至634名師生染疫，昨早則有424人陽性。翻查資料，上一個周末每天共錄得約800名師生染疫，上周平日亦每日有過千名師生陽性。問及學校個案下跌能否反映社區疫情趨勢，歐家榮稱部分師生或延遲呈報，暫亦未見明顯下跌，重申需時監察。

劉宇隆料本周後期才真見頂

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆估計，中秋長假後疫情將現少許反彈，至本周後期才真正見頂，又說本港情况與其他地區有異，難估計BA.4和BA.5佔比會否升至八九成。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，疫情已現回落迹象，而BA.5成主流病毒株後沒令個案大幅上升，與「混合免疫」有關。

葵涌耀耆頤養院14人染疫

院舍疫情方面，葵涌的耀耆頤養院暨日間中心近數天共錄得7名院友及7名員工染疫，全院只有一層、分兩區，共89名院友及60名員工。歐家榮稱，最早發病的是已打3針的護理員，上周六（10日）發病和核酸檢測陽性，其後陸續有員工和院友染疫。他補充，染疫院友和員工均屬B區，同區逾40名院友須撤離檢疫。

明報記者

（新冠疫情）

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