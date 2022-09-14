港聞

港聞一

陽性五連跌 歐家榮：仍需觀察兩周 許樹昌：混合免疫減BA.5傳播 梁子超：應已見頂

【明報專訊】本港新冠疫情自6月中開始反彈，本月初更重返單日1萬宗關口，惟陽性個案數目近日持續回落，昨跌至7000餘宗，為連續第五天下跌，而剛過去的中秋長假期則每天約600名師生染疫，少於上周學校每日呈報過千宗。衛生防護中心引述多項監察指標稱，疫情仍然嚴峻，個案會否回落仍需至少觀察兩周。政府專家顧問劉宇隆估計，未來數天會出現小反彈，本周後期才真正回落；另一政府專家顧問許樹昌相信，「混合免疫」有助減低變異病毒株Omicron BA.5引起的傳播。

呼吸系統科專科醫生梁子超昨則在港台《千禧年代》引述個案7日平均數稱，今輪疫情在上周五（9日）應已見頂，估計未會受長假期影響。

防護中心：病毒繁殖率仍高於1

本港昨日新公布7218宗新冠陽性個案，其中7067屬本地感染，按日少約700宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，過去3至4天單日個案徘徊在7000至8000宗，形容仍處「相當高」水平，亦引述港大統計的最新病毒即時有效繁殖率尚高於1，預計個案數目仍有可能上升。他亦說，本月初污水監察病毒量達每公升50萬至60萬拷貝，過去3天稍跌至少於50萬拷貝，等同3月底水平，而5月污水病毒量則為每公升少於1萬拷貝，當時每日新增200至300宗個案。

歐家榮提及，過去3個月疫情曾出現橫行或上升幅度很慢的時期，惟上月中因Omicron BA.5令疫情「加速上升」，認為仍需觀察至少兩星期才能判斷走勢，加上中秋長假期或減市民檢測意欲和數量，需看本周後期個案有否上升，以及BA.5是否見頂。

假期後日均600師生染疫

少於上周過千

現時師生上學須每天做快速測試，中秋長假期過後，991間學校昨呈報2886宗陽性個案，包括2497名學生和389名教職員，上周六至本周一（10至12日）每天介乎594至634名師生染疫，昨早則有424人陽性。翻查資料，上一個周末每天共錄得約800名師生染疫，上周平日亦每日有過千名師生陽性。問及學校個案下跌能否反映社區疫情趨勢，歐家榮稱部分師生或延遲呈報，暫亦未見明顯下跌，重申需時監察。

劉宇隆料本周後期才真見頂

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆估計，中秋長假後疫情將現少許反彈，至本周後期才真正見頂，又說本港情况與其他地區有異，難估計BA.4和BA.5佔比會否升至八九成。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，疫情已現回落迹象，而BA.5成主流病毒株後沒令個案大幅上升，與「混合免疫」有關。

葵涌耀耆頤養院14人染疫

院舍疫情方面，葵涌的耀耆頤養院暨日間中心近數天共錄得7名院友及7名員工染疫，全院只有一層、分兩區，共89名院友及60名員工。歐家榮稱，最早發病的是已打3針的護理員，上周六（10日）發病和核酸檢測陽性，其後陸續有員工和院友染疫。他補充，染疫院友和員工均屬B區，同區逾40名院友須撤離檢疫。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕許樹昌 劉宇隆 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
兩大研究：3針對BA.4/5抗體水平低 顯免疫逃逸強 另針後染疫抗體較高
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
談「逆向隔離」安排 李家超：目標持續長期運作
回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低
回應來港堂食免針 內地疫情風險 李家超稱全球最低
第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲
第九輪檢疫酒店須允陽性客留下隔離 須安排特定樓層 業界：不影響參與意欲
女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？
女警分娩血崩亡 醫生認睇漏殘留胎盤 助產士認沒記錄血壓沒補填 官：諗住幾時做？5年後？
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
陳國基代表特區弔唁英女王 陳方安生林鄭曾到場
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
涉加料誣炒飯有曱甴 兩茶客被捕 酒樓疑前經理欠債所累 上周10漢到場追款不果
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
特首選舉職員錯派一人兩票 執法機構查
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
1.5萬選民資料寄私人電郵 職員誤傳他人
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
陳茂波：未來10年創科路線 半年內公布
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
私隱署推防騙熱線 籲防「防護中心」索個人資料
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
停泊鴨脷洲5船同沉 警查成因
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
冒銀行律師行騙20萬 中四生認罪還押候判
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
志記木廠收地大限至 地署提醒「着緊啲清貨」
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
曾犯非禮守行為 男生認中大偷拍判感化
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
理大外衝突 11人控暴動 官提急救非合理辯護 被告仍拒認罪
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
10．1中槍曾志健提堂 同案博士生旁聽
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
涉2019年政總外暴動 6人開審前認罪
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
還押中指示刪資料 副學士妨礙司法 待戒毒報告判刑
理大天橋換圍網 物料更耐用
理大天橋換圍網 物料更耐用
九肚山獨立屋遭爆竊 失值900萬名表珠寶
九肚山獨立屋遭爆竊 失值900萬名表珠寶
大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗
大灣區GBA新聞：沙頭角建國際旅遊區 「團進團出」跨境遊 買免稅品體驗非遺習俗
大灣區GBA新聞：深港跨境企業可互認電子簽章
大灣區GBA新聞：深港跨境企業可互認電子簽章
大灣區GBA新聞：穗設長途巴招呼站 可預約中途上車
大灣區GBA新聞：穗設長途巴招呼站 可預約中途上車
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張千帆評英女王「虛君」貢獻 陳穎欣轉發讚「中肯」
【Emily】張千帆評英女王「虛君」貢獻 陳穎欣轉發讚「中肯」
【Emily】昨35.9℃再破9月高溫紀錄 空氣污染持續
【Emily】昨35.9℃再破9月高溫紀錄 空氣污染持續
【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】民研：四成人滿意政府表現 近4年最高
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】高拔陞快測陽性 效率專員李國彬檢疫
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】黃芷淵微博貼特首辦相 被投訴後部分消失
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線
【Emily】居安抗疫加開熱線中心 繁忙時段供逾150條線