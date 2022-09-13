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2022年9月13日星期二
港聞二
殘障公僕人數及佔比 回歸後新低 有聽障者獲聘 等逾年方入職
社福界促訂比例KPI 公務員局：未擬設配額
李少光出殯 政商界送別
抵港者首3日1.2%陽 專家：風險極低 孔繁毅倡無新變種可「0+7」 陳凱欣：足令疫升未應放寬
打兩針腦癇童染疫嘶哮危殆 劉宇隆倡研病童4針
無針深圳人稱來港獲藍碼 惹漏洞質疑 孔繁毅：不應允許「臨時疫苗通」
染疫漢延獲口服藥 妻質疑看漏病歷 腦損精神昏亂稱發病一周 醫生被指疑誤信問診
院舍呈病歷列腦積水 學者：應視認知問題警號
李澤楷贈阿Mo家人千萬 稱調查結果不影響援助 上周探訪分享醫療資訊
今收地大限「不反抗」 志記：喜這段日子能傳承
「棚仔」布販盼農曆年始搬 要求未登記者毋須雙倍租
7跑車涉南區非法賽車 司機被捕 6輛為超跑兩掛T牌 5司機涉年初危駕案
5宗走私被截 檢和牛鰻魚苗HPV疫苗
環保園膠樽回收廠 目標月處理900噸 環團稱目標過低 未及棄置量一半
停收捐款 天秤意外遺孀：冀完善制度減風險
菲女墮曹公潭溺斃
大馬直升機墜毁 港人機師亡 1分鐘內急墜 沒發求救信號
功課義工控狎童
被偷超市貓尋回 拘27歲男
矮牆拆卸中倒塌 熟食中心負責人壓傷腳
西貢戶外康樂中心 闢作猴痘檢疫
大灣區GBA新聞：粵力谷佛莞「製造+科創」高端化 增戰略支撐 提升珠三角「核心引擎」功能
大灣區GBA新聞：話你知：上級文件「定位」亦是派任務
灣區手記：尋「寶」記 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】鄭泳舜念體育碩士 想讀教練班 話知識裨益議員工作
【Emily】迪士尼「奇妙一百年」 《魔雪奇緣》園區港明年登場
【Emily】華仁百年校慶音樂會 名校友歌手演出
【Emily】工展會購物展6萬人次入場 廠商會滿意
【Emily】中秋金多寶今攪珠 「13」「19」有玄機？
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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