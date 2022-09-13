港聞

港聞二

灣區手記：尋「寶」記 ／文：尚東美

【明報專訊】在廣州生活學會兩件事，一是不用帶錢包，二是不用帶「尿袋」，後者因為隨街都是共享充電寶租借站，隨時隨地都能為電話充電。

然而凡事總有例外，有天從深圳坐火車回廣州，因為行程匆忙，沿途一直沒時間為電話充電，到廣州東站時，手機已剩不足4%電量，原本心中還打着如意算盤，只要第一時間出站，站外有便利店、食肆及其他小店，肯定可以趕及充電。

但變化總比計劃來得快，一時忘記了防疫措施下，廣州東站在出站前還要人繞來繞去，兜一大段路去做核酸，排了一會隊，終於做完核酸，連忙衝出站外，此時手機電池已跌至3%。直奔到一間電話卡店前面，看到有充電寶可租用，二話不說掃碼，誰知弄了一堆手續後，卻被告知所有充電寶尚在充電中未能使用。無可奈何改向食肆方向走去，又發現這幾間店都沒有共享充電寶，附近兩間便利店呢？對不起也沒有。

這時候再看手機電量，2%！已是危險邊緣，此時遠遠看到東站對面馬路亦有一排小店，可說是最後的希望。就在焦急地等待交通燈之際，一個香港打來的推銷電話響起，想都不想立即拒絕接聽。終於來到對面小店的共享充電寶面前，此時內心千萬個祈禱，別在掃碼時才沒電……幸好最終在只剩1%電力的時候，我成功插上了電源線。

事後與朋友談起此事，萬一手機真的沒電關機可以怎辦，朋友倒不以為意，說：「問店員借充電器先充一會電，到有電開機了再借充電寶就可以啦。」「不會被拒絕嗎？」「多數都不會吧，因為很少人會像你這樣失策，把自己弄到那麼尷尬地步啊。」

文：尚東美

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