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大灣區GBA新聞：粵力谷佛莞「製造+科創」高端化 增戰略支撐 提升珠三角「核心引擎」功能

【明報專訊】佛山、東莞是大灣區兩大製造業城市，兩市GDP早前亦繼廣深之後突破萬億元人民幣。廣東省委、省政府上月底頒布文件，分別支持佛山、東莞建設「製造業創新高地」和「科創製造強市」。有專家表示，在廣深工業發展成熟、經濟成本上升時，增加對佛山、東莞的戰略支撐，有助提升珠三角「核心引擎」功能。

明報記者 林迎

撐佛建「製造業創新高地」

莞建「科創製造強市」

上月底，廣東省委、省政府先後發布《關於支持佛山新時代加快高質量發展建設製造業創新高地的意見》和《關於支持東莞新時代加快高質量發展打造科創製造強市的意見》。兩份文件均強調「增強珠三角地區核心引擎的戰略支撐」，對佛山的定位為「新時代改革開放示範、粵港澳大灣區西向門戶城市、製造業高質量發展標杆、高質量現代化人文都市」，而東莞則是「前沿科技創新高地、製造業高質量發展示範區、國內國際雙循環重要節點、宜居宜業高質量現代化都市」。

在發展目標方面，對佛山的要求是到2025年GDP力爭達到1.5萬億元（人民幣，下同），到2035年力爭超過2.5萬億元；東莞則要求到2025年達到1.3萬億，2035年比2020年翻一番，即達到1.9萬億。按2021年統計數據，佛山、東莞GDP分別為1.2萬億和1.09萬億，兩市經濟總量接近全省的五分之一，規模以上工業（即大中型工業）增加值佔全省近三成，可謂舉足輕重。

佛山建數字化轉型示範城市

東莞建工業互聯網產業生態

兩份文件共同的焦點是「製造業+創新」，對兩市均強調產業高端化、提升產業鏈現代化水平，但在細節上略有側重：數字化（數碼化）轉型方面，要求佛山打造製造業數字化轉型示範城市，東莞則構建工業互聯網產業生態；至於製造業與服務業的關係，佛山提出推進服務型製造發展，鼓勵研發設計、文化創意、電子商務等服務型企業向製造環節拓展，東莞則加快發展工業設計等生產性質服務業，支持東莞製造業與港澳台高端服務業合作，共同打造具有國際競爭力的「先進製造+現代服務」產業體系。

《南方日報》引述廣東省委黨校原副校長、經濟學教授陳鴻宇表示，廣州和深圳工業發展進入成熟期，經濟成本有所上升，需要引導經濟資源向佛山和東莞這樣兼具發展基礎和潛力的城市，提升區域整體競爭力。

要求加強港澳科研醫療等合作

與港澳合作方面，文件要求兩市加強與港澳在科研、醫療等方面合作，引入港澳專才。當中提到支持佛山建設粵港澳大灣區影視產業合作試驗區、現代都市農業綜合示範基地，引導港澳工業設計、文化創意等服務業人才在佛山就業。文件還提到「穩步推進與境外知名大學合作辦學，探索與港澳高校共建優秀學科、實驗室和研究機構」。2019年，香港理工大學曾與佛山簽訂合作辦學協議，但因雙方存在分歧，項目進展緩慢。

東莞方面，文件提到要加快建設香港城市大學（東莞）、支持香港國際機場物流園暨空側海空聯運碼頭項目建設。該物流園項目位於東莞港保稅區，將承接香港機場貨運場的部分功能。

相關字詞﹕東莞 佛山 大灣區

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