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大馬直升機墜毁 港人機師亡 1分鐘內急墜 沒發求救信號

【明報專訊】馬來西亞周日（11日）發生直升機意外，一架直升機離開首都吉隆坡後失去聯絡，當局昨在直升機原定目的地霹靂州發現機身殘骸，一名港人機師身亡，死因有待確認。當地傳媒報道，機師是58歲香港男子陳子健（Tsz Kin Richard Chan，譯音，圖）。本港入境處稱，已與當事人家屬取得聯繫並提供協助。

入境處昨回覆查詢稱，獲悉事件後已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐馬來西亞大使館、中國駐檳城總領事館了解。處方亦已主動聯繫當事人家屬，並按其意願提供一切可行協助，會繼續與家屬及上述部門密切聯繫，積極跟進。

失蹤翌日森林尋獲 已無意識

馬來西亞交通部長魏家祥昨稱，該直升機周日上午11時37分從吉隆坡梳邦機場起飛後，12時16分和吉隆坡空中交通控制中心失聯。該機原定中午12時37分降落霹靂州蘇丹阿茲蘭沙機場。

當地傳媒報道，至昨早9時半，大馬皇家空軍搜救隊在霹靂州森林保護區發現直升機殘骸，在機艙救出機師，約1小時後將遺體送至怡保中央醫院驗屍。霹靂州總警長莫哈末尤斯里在記者會稱，救出機師時對方已失去意識，現場無爆炸或燃燒痕迹，死因將於完成驗屍後確認，當局亦已聯絡死者家人。

墜毁直升機是空中巴士子公司生產的Eurocopter，型號EC120B。大馬民航管理局執行長鄔志順說，飛行紀錄顯示直升機在1分鐘內急劇下降，機師沒發出求救信號。

（綜合報道）

相關字詞﹕空難 直升機 馬來西亞

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