港聞

港聞二

停收捐款 天秤意外遺孀：冀完善制度減風險

【明報專訊】秀茂坪安達臣道地盤上周發生天秤倒塌意外，41歲死者許文明遺下患末期乳癌的妻子及兩名年幼女兒，許太前日主動停收捐款，稱「不希望資源都集中在我這個家庭」。她昨日透過工業傷亡權益會發文剖白心聲，稱「​我和他（丈夫）生活的未來沒有了」，但期望相關機構可制定機制，避免同類事故發生。

稱處罰及法律非應對問題上策

許太表示，自接受傳媒採訪後，受到社會各方大力支援，收穫很多關愛，已超乎她的想像；在事故過後，她希望大眾想起她的丈夫時，「不止是一個符號——某某意外身故者，就算是一個符號，或許也可以有多一點的色彩和血肉，知道他曾經多麼的努力生活，知道他的美好」。

生活雖過得不易，許太前日已透過工權會通知停收捐款，她解釋「社會上仍有很多有需要有困難的人，不希望資源都集中在我這個家庭」，同時擔心社會上有不少人情况未必比自己好，故有此決定。

許太表示，期望丈夫的離世能對社會有積極意義，強調處罰及法律均不是應對問題的上策，期望相關機構可設立一套既能減低事故風險，同時能讓業界在操作、實施上不會有困難的系統或制度，為是次事故畫上句號。

民政及青年事務局長麥美娟、工聯會立法會議員吳秋北和鄧家彪昨早探訪意外中另一名死者、22歲工程師助理潘浩鈺的家屬。工聯會稱事故令潘家陷入困境，呼籲熱心人捐助。

相關字詞﹕天秤意外 工權會 安達臣道 工業意外

上 / 下一篇新聞

殘障公僕人數及佔比 回歸後新低 有聽障者獲聘 等逾年方入職
殘障公僕人數及佔比 回歸後新低 有聽障者獲聘 等逾年方入職
社福界促訂比例KPI 公務員局：未擬設配額
社福界促訂比例KPI 公務員局：未擬設配額
李少光出殯 政商界送別
李少光出殯 政商界送別
抵港者首3日1.2%陽 專家：風險極低 孔繁毅倡無新變種可「0+7」 陳凱欣：足令疫升未應放寬
抵港者首3日1.2%陽 專家：風險極低 孔繁毅倡無新變種可「0+7」 陳凱欣：足令疫升未應放寬
打兩針腦癇童染疫嘶哮危殆 劉宇隆倡研病童4針
打兩針腦癇童染疫嘶哮危殆 劉宇隆倡研病童4針
無針深圳人稱來港獲藍碼 惹漏洞質疑 孔繁毅：不應允許「臨時疫苗通」
無針深圳人稱來港獲藍碼 惹漏洞質疑 孔繁毅：不應允許「臨時疫苗通」
染疫漢延獲口服藥 妻質疑看漏病歷 腦損精神昏亂稱發病一周 醫生被指疑誤信問診
染疫漢延獲口服藥 妻質疑看漏病歷 腦損精神昏亂稱發病一周 醫生被指疑誤信問診
院舍呈病歷列腦積水 學者：應視認知問題警號
院舍呈病歷列腦積水 學者：應視認知問題警號
李澤楷贈阿Mo家人千萬 稱調查結果不影響援助 上周探訪分享醫療資訊
李澤楷贈阿Mo家人千萬 稱調查結果不影響援助 上周探訪分享醫療資訊
今收地大限「不反抗」 志記：喜這段日子能傳承
今收地大限「不反抗」 志記：喜這段日子能傳承
「棚仔」布販盼農曆年始搬 要求未登記者毋須雙倍租
「棚仔」布販盼農曆年始搬 要求未登記者毋須雙倍租
7跑車涉南區非法賽車 司機被捕 6輛為超跑兩掛T牌 5司機涉年初危駕案
7跑車涉南區非法賽車 司機被捕 6輛為超跑兩掛T牌 5司機涉年初危駕案
5宗走私被截 檢和牛鰻魚苗HPV疫苗
5宗走私被截 檢和牛鰻魚苗HPV疫苗
環保園膠樽回收廠 目標月處理900噸 環團稱目標過低 未及棄置量一半
環保園膠樽回收廠 目標月處理900噸 環團稱目標過低 未及棄置量一半
菲女墮曹公潭溺斃
菲女墮曹公潭溺斃
大馬直升機墜毁 港人機師亡 1分鐘內急墜 沒發求救信號
大馬直升機墜毁 港人機師亡 1分鐘內急墜 沒發求救信號
功課義工控狎童
功課義工控狎童
被偷超市貓尋回 拘27歲男
被偷超市貓尋回 拘27歲男
矮牆拆卸中倒塌 熟食中心負責人壓傷腳
矮牆拆卸中倒塌 熟食中心負責人壓傷腳
西貢戶外康樂中心 闢作猴痘檢疫
西貢戶外康樂中心 闢作猴痘檢疫
大灣區GBA新聞：粵力谷佛莞「製造+科創」高端化 增戰略支撐 提升珠三角「核心引擎」功能
大灣區GBA新聞：粵力谷佛莞「製造+科創」高端化 增戰略支撐 提升珠三角「核心引擎」功能
大灣區GBA新聞：話你知：上級文件「定位」亦是派任務
大灣區GBA新聞：話你知：上級文件「定位」亦是派任務
灣區手記：尋「寶」記 ／文：尚東美
灣區手記：尋「寶」記 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鄭泳舜念體育碩士 想讀教練班 話知識裨益議員工作
【Emily】鄭泳舜念體育碩士 想讀教練班 話知識裨益議員工作
【Emily】迪士尼「奇妙一百年」 《魔雪奇緣》園區港明年登場
【Emily】迪士尼「奇妙一百年」 《魔雪奇緣》園區港明年登場
【Emily】華仁百年校慶音樂會 名校友歌手演出
【Emily】華仁百年校慶音樂會 名校友歌手演出
【Emily】工展會購物展6萬人次入場 廠商會滿意
【Emily】工展會購物展6萬人次入場 廠商會滿意
【Emily】中秋金多寶今攪珠 「13」「19」有玄機？
【Emily】中秋金多寶今攪珠 「13」「19」有玄機？