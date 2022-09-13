停收捐款 天秤意外遺孀：冀完善制度減風險

稱處罰及法律非應對問題上策

許太表示，自接受傳媒採訪後，受到社會各方大力支援，收穫很多關愛，已超乎她的想像；在事故過後，她希望大眾想起她的丈夫時，「不止是一個符號——某某意外身故者，就算是一個符號，或許也可以有多一點的色彩和血肉，知道他曾經多麼的努力生活，知道他的美好」。

生活雖過得不易，許太前日已透過工權會通知停收捐款，她解釋「社會上仍有很多有需要有困難的人，不希望資源都集中在我這個家庭」，同時擔心社會上有不少人情况未必比自己好，故有此決定。

許太表示，期望丈夫的離世能對社會有積極意義，強調處罰及法律均不是應對問題的上策，期望相關機構可設立一套既能減低事故風險，同時能讓業界在操作、實施上不會有困難的系統或制度，為是次事故畫上句號。

民政及青年事務局長麥美娟、工聯會立法會議員吳秋北和鄧家彪昨早探訪意外中另一名死者、22歲工程師助理潘浩鈺的家屬。工聯會稱事故令潘家陷入困境，呼籲熱心人捐助。