環保園膠樽回收廠 目標月處理900噸 環團稱目標過低 未及棄置量一半

環保署稱租約列明 按情况協商

環保署回覆稱，環保園土地以公開招標形式招租，租戶於投標時須提交承諾回收物處理量、處理技術和每月願付租金等資料，同時租約協議會列明租戶須達到的承諾回收物處理量。署方稱，根據塑新生的相關租約協議，其承諾處理量為每月900公噸廢塑膠，當中約八成屬PET，其餘為PE（聚乙烯）類，政府會按實際情况跟租戶協商。

廠方稱六成可成準食品級rPET

塑新生總經理石柏賢解釋膠樽部分處理程序：首先拆包器將膠樽分開，通過磁鐵分離機吸走金屬雜質，大型滾篩則篩選合乎大小的膠樽，再由機器去除樽身招紙，並透過光學篩選機分類，膠樽經切割、碾碎、清洗和風乾後，最終轉化成rHDPE薄片、招紙薄片、樽蓋、樽環薄片，以及準食品級標準的rPET薄片。薄片按分類應用於汽車或製衣用品等。他補充，目前回收的PET中，一般可將當中六成轉化為準食品級rPET塑膠，最理想情况達八成。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，環保園與塑新生的租約列明每月處理900公噸廢塑膠，即每日約30公噸。若以2019年本港堆填區每日棄置的膠瓶量計算，塑新生僅能處理當中兩成。朱認為政府訂立的標準過低，反映決心不足，建議參考外國例子，將回收率提升至最低五成，以追趕國際水平。

翻查資料，碧瑤主席吳永康去年向本報稱，公司回收目標為每日90公噸PET及HDPE塑膠，將較政府合約更進取。按該公司最新目標，其每日僅回收約30公噸PET及HDPE塑膠。