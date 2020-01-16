5宗走私被截 檢和牛鰻魚苗HPV疫苗

涉款1900萬 16人被擒

初步相信有走私團伙趁中秋節前後企圖利用快艇走私凍肉、寵物蛇及鰻魚魚苗等物品至內地圖利。警方及海關本月5日起展開聯合打擊走私行動，其中在南丫島對開海域、后海灣及西貢，先後截獲4宗海上走私案件，檢獲總值約1366萬元貨物，當中大部分為高級和牛。3艘船及一輛七人車被扣查。

水警總區特遣隊主管阮敬豪高級督察稱，警方及海關昨凌晨零時許的聯合行動中，在機場以西水域發現一艘可疑快艇以時速35海里高速往邊界水域，警方發出停船信號，未被理會。警方出動兩艘多功能攔截小艇追截，在西南方水域截停快艇，檢獲61箱貨物，包括鰻魚魚苗、高級和牛等凍肉，以及HPV疫苗、觀賞蟹等，貨物總值約525萬元。行動中在船上拘捕3名男子，年齡18至22歲，涉嫌「輸出未列艙單貨物」。

海關海域聯合特遣隊主管鄧修賢高級督察稱，首次發現有不法分子經水路偷運子宮頸癌疫苗，惟檢獲疫苗時均沒用冷藏設備儲存，質素及效用成疑，呼籲避免購買不明來歷疫苗。另據資料顯示，鰻魚不能完全人工繁殖，要由魚苗養大，估計魚苗偷運至內地養殖，及後供食用。