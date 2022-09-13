7跑車涉南區非法賽車 司機被捕 6輛為超跑兩掛T牌 5司機涉年初危駕案

涉案7輛車包括麥拿倫、林寶堅尼、法拉利、蓮花Evora 400等超級跑車，另有一輛富士Imprezza，全被拖往汽車扣留中檢驗，部分不符合維修規定及非法改裝，包括胎紋不足、排氣系統及車牌字體不符法例要求等。被捕7男1女（29至61歲）已獲准保釋候查，10月中旬向警方報到。據了解，當中5名司機涉今年元旦翌日粉嶺公路一宗危險駕駛案，其中一人為賽車手余錦昌，他昨駕駛唯一並非超跑的橙色富士跑車。根據資料，1月2日有多輛超跑在粉嶺公路左穿右插飛馳，警方拘捕18男女及扣查逾10輛超跑。

賽車手被捕 男女涉偷車

昨晨約7時，警方港島總區交通特遣隊發現7輛跑車在黃竹坑道近海洋公園酒店對開往深水灣方向高速行駛，其間多次越過雙白線，該路段時速限制50公里，警方測速顯示涉案車輛以時速90至100公里飛馳。警方展開堵截行動，分別在香島道高球場及深水灣泳灘對開截獲7輛跑車，以涉嫌非法賽車、危險駕駛及橫過連續雙白線拘捕7名男司機，當中一名法拉利跑車37歲姓謝司機非登記車主，亦未能合理解釋如何獲取車輛，與姓區37歲女乘客同時涉擅自取去交通工具被捕。

警：查是否有集團組織

港島交通部署理總督察林偉立稱，相信一直有人組織超跑於假日在路面行駛，會繼續追查是否有集團組織非法賽車；其中兩輛超跑掛試車牌（Ｔ牌），司機未能出示有關文件，涉違反試車牌照規定，會調查及跟進。