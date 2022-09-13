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「棚仔」布販盼農曆年始搬 要求未登記者毋須雙倍租

【明報專訊】俗稱「棚仔」的深水埗欽州街小販市場今年底清場以興建居屋，33名已登記及17名未登記經營者須遷入「新布藝市場」或領取補償離場。棚仔布販發言人何應開說，最終17至18名布販選擇遷入新布藝市場，但未登記經營者若選擇搬遷要交雙倍租金，要求政府對未登記和登記經營者租金上一視同仁，以及將搬遷期限延至農曆新年後。

嘆署方未讓步無奈接受安排 1/3選擇搬

食環署向布販提供離場補償和遷到通州街橋底街市第1至3座「新布藝市場」兩個方案。何應開表示，布販成立的關注組織與食環署談判多年，署方仍堅持以分辨小販的身分給出有差異的補償和遷置方案，未登記經營者如選擇遷置方案，要交的租金比登記者多出一倍，希望政府可一視同仁；署方就租金、搬遷期及搬遷費等均未見實質讓步，而大部分在「棚仔」工作40年以上的小販均年事已高，與署方談判心力交瘁，無可奈何下唯有接受安排。

何應開說，50名布販全數已遞交意向書，約17至18名布販選擇搬遷，餘下布販選擇補償離場。他亦要求將布販搬遷期限由年底延至明年農曆新年後，讓布販在年尾有時間清貨、搬運至新檔。他又促請政府確認通州街橋底街市第4至5座作社區布藝中心，交由非牟利機構主理，配合新棚仔市集及2024年落成的時裝基地，產生協同效應。由於搬遷布販不足20戶，他要求當局將新市場共53檔位重新規劃，加大檔位尺數，方便布販放置及展示布疋。

有布販解釋，新檔位面積很小，認為要擴大才有足夠空間展示布疋。深水埗區議員李庭豐批評當局不重視本港布業，無完善規劃，布販只能搬入臨時市場。

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