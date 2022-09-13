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港聞二

今收地大限「不反抗」 志記：喜這段日子能傳承

【明報專訊】位於新界東北發展區的古洞北「志記鎅木廠」，因應政府收地計劃，今日面對收地限期，會完成70年使命。臨別在即，木廠昨續舉辦工藝班，場內鋸木、揼釘聲不斷，學員一手一腳製作木椅。昨日自中午起訪客絡繹不絕，當中不乏年輕人，有人帶同木板及畫筆到場，用另一方式記下木廠一草一木。有中六學生慨嘆往往要到失去才珍惜，有市民稱要接受任何事都有限期。

稱重建不易 賠償須分予7兄弟姊妹

大批傳媒昨到場訪問，第二代負責人王鴻權（權哥）娓娓道來木廠今昔，特別談起珍貴木材變「無主孤魂」時顯得特別失落。他說，若今日地政總署派員收地，不會激烈反抗，心情跟之前差不多，十分開心能在這段日子承傳所學，期望市民記得這間鎅木廠曾在香港停留。權哥透露，政府就萬多呎的木廠以每呎1300多元賠償，但他說重建不易，因木廠是家族生意，加上仍有7名兄弟姊妹，賠償須「分成8份」，「不是每位成員都願意跟你一齊走」。

中學生嘆往往到沒落才了解

蔡先生一家三口昨到場參觀，他對木廠結業感到可惜但坦然接受，「時代變遷，有很多東西始終會消失，食肆老店都會消失」。兒子蔡同學稱，中學老師數周前自發帶隊參觀，冀學生親身體驗及了解本地文化產業等議題，但自己當時未有出席，故昨日到場彌補遺憾。他說，親身體驗比書本圖片印象更深刻，「很可惜為何之前不早些知道這些行業的存在，往往到它沒落的時候才了解」。

就賠償方案，發展局稱地政總署已通知木廠經營者其業務經營的特惠津貼金額，亦已按當時適用的特惠分區補償制度中最高級別的特惠補償率，向木廠提出特惠土地補償建議。局方稱，有意復業者於尋覓重置作業的私人土地時，政府會協助和支援，如木廠經營者提出有關要求，政府樂意協助。

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