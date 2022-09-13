李澤楷贈阿Mo家人千萬 稱調查結果不影響援助 上周探訪分享醫療資訊

李澤楷稱，上周末得知阿Mo情况有改善，亦從其父的代禱信中感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，希望透過實際行動支援他們。

李澤楷說，政府及警方調查需時，在釐清事故原因及責任前，為盡快及切實幫助阿Mo及家人，在公司承諾負責阿Mo的醫療費外，以個人名義向其家人提供1000萬元經濟支持，調查有何結論均不影響今次支援。他說援助是他的心意，明白財務援助不能減低阿Mo家人的傷痛，仍冀在艱難時刻出一分力。

李澤楷又說，上周到醫院探訪及慰問阿Mo，承諾盡力協助，並與阿Mo及家人討論了阿Mo的情况和醫療選項，分享各地專家資料、最新醫療技術和其他支援等資訊供他們考慮，務求可聯同本地醫療團隊找到幫助阿Mo的方案。

婉拒網民建議 羅乃萱：阿Mo專注醫局方案

曾在facebook轉發阿Mo父親代禱信的家庭發展基金總幹事羅乃萱前晚稱，連日收到不少網友給予醫療建議，但阿Mo需專注及配合醫管局的醫療方案，包括醫管局中醫介入與西醫團隊會診，暫不考慮其他建議，感謝大家好意。