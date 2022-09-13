港聞

港聞二

院舍呈病歷列腦積水 學者：應視認知問題警號

【明報專訊】呂太表示，比起是否有延誤處方藥物，她更關注過程中醫護有否嘗試求證其夫的真實精神狀態。據北大嶼山醫院香港感染控制中心回覆，除入院時的精神評估，醫生亦有參考病歷，但未有回應所參考的病歷包括什麼資料。據本報得悉，由院舍向亞博館提供、再轉送至中心的呂先生病歷文件，包括「使用約束的評估及同意書」，當中已備註呂「精神及/或行為異常情况」屬「神智昏亂」，病歷亦寫明呂有腦積水，體內有腦室腹腔分流管（V-P Shunt）。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，若中心醫護有細閱病歷，見到以上描述應有所警惕，並了解到向病人問診或不可靠，應主動向照顧者了解。

復康會曾肇添護老院表示，9月1日收到衛生署通知呂須檢疫，同日已向亞博館傳真呂的資料，亦與對方職員經電話溝通，說明呂體內有腦室腹腔分流管，需留意管道有否閉塞，病人有否昏亂表現。社署表示，所有院舍均需向亞博館檢疫中心提供入住院友的個人資料，包括其健康情况、護理需要等。

院舍稱已着亞博留意昏亂

港大內科學系腦神經科臨牀教授張德輝稱，腦室腹腔分流管會將積聚過量的腦脊髓液引流至腹腔，以治療腦積水，避免影響認知功能。他說，「收症時病人如有V-P Shunt，不一定代表認知有問題，但是一個警號」，醫生需小心評估問診所得資料是否準確。

學者：醫生需小心評估問診資料

他說處方藥物是複雜決定，尤其對於精神上無行為能力者。按上述情况，醫生應多參考在亞博館的臨牀紀錄，因病人入院前在該處留醫，其資料「相對最新」。

彭鴻昌倡醫護主動聯絡家屬院舍

彭鴻昌說，向病人問診為醫生主要資料來源，但醫護亦應從其他渠道求證病人說法是否準確，尤其精神上無行為能力者；醫管局的「臨牀醫療管理系統」應有記載呂先生的腦損傷情况，院舍亦有提供最新病况資料。他認為用藥時間影響藥效，故病人「會混淆時空」屬重要資料，若中心醫護有細閱病歷，應明白呂精神狀態為決定治療方向的重要因素，應有所疑問及警惕。他建議醫護日後處理表達能力較弱的病患時，要更主動與照顧者如家屬或院舍溝通，了解病人實况，才決定治療方案。

（新冠疫情）

相關字詞﹕病人權益 神智昏亂 北大嶼山醫院香港感染控制中心 口服藥 新冠疫情

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