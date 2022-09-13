院舍呈病歷列腦積水 學者：應視認知問題警號

復康會曾肇添護老院表示，9月1日收到衛生署通知呂須檢疫，同日已向亞博館傳真呂的資料，亦與對方職員經電話溝通，說明呂體內有腦室腹腔分流管，需留意管道有否閉塞，病人有否昏亂表現。社署表示，所有院舍均需向亞博館檢疫中心提供入住院友的個人資料，包括其健康情况、護理需要等。

院舍稱已着亞博留意昏亂

港大內科學系腦神經科臨牀教授張德輝稱，腦室腹腔分流管會將積聚過量的腦脊髓液引流至腹腔，以治療腦積水，避免影響認知功能。他說，「收症時病人如有V-P Shunt，不一定代表認知有問題，但是一個警號」，醫生需小心評估問診所得資料是否準確。

學者：醫生需小心評估問診資料

他說處方藥物是複雜決定，尤其對於精神上無行為能力者。按上述情况，醫生應多參考在亞博館的臨牀紀錄，因病人入院前在該處留醫，其資料「相對最新」。

彭鴻昌倡醫護主動聯絡家屬院舍

彭鴻昌說，向病人問診為醫生主要資料來源，但醫護亦應從其他渠道求證病人說法是否準確，尤其精神上無行為能力者；醫管局的「臨牀醫療管理系統」應有記載呂先生的腦損傷情况，院舍亦有提供最新病况資料。他認為用藥時間影響藥效，故病人「會混淆時空」屬重要資料，若中心醫護有細閱病歷，應明白呂精神狀態為決定治療方向的重要因素，應有所疑問及警惕。他建議醫護日後處理表達能力較弱的病患時，要更主動與照顧者如家屬或院舍溝通，了解病人實况，才決定治療方案。

（新冠疫情）