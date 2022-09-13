染疫漢延獲口服藥 妻質疑看漏病歷 腦損精神昏亂稱發病一周 醫生被指疑誤信問診

明報記者 孫澤芳

北大嶼中心：醫生有參考病歷

涉事的北大嶼山醫院香港感染控制中心（中心）回覆稱，該病人入院時精神評估結果為意識清醒、精神穩定，向醫護仔細表達已咳嗽及有痰一周，而當時亦有相關病徵。當值醫生參考評估結果及病歷資料後，決定先處方紓緩病徵藥物，待肺部X光及抽血等檢查完成後，再評估及制定合適治療方案。至於醫護有否誤解口服藥指引，發言人稱據現時指引，口服藥於病徵出現後5天內服用最有效，但醫護亦會按病人臨牀情况評估是否合適服用。發言人稱，中心理解家屬對病人治療的擔憂，日後接收院舍或社署轉介病人時會加強與家屬溝通，確保醫護清楚掌握病人情况，提供合適治療。

原住院舍 文件有列「精神昏亂」

妻：夫常混淆數字日子

該病人被送入中心前，曾入住亞博館檢疫。就家屬質疑中心醫護沒細閱病歷致不知患者精神昏亂，患者原住的老人院舍表示已向亞博館提供患者有「神智昏亂」的資料，且已致電亞博館提醒。負責管理亞博館檢疫中心的社署表示，院舍提供的文件有隨院友送到中心（見另稿）。

63歲事主呂先生今年1月暈倒街上，造成創傷性腦損傷（TBI）及腦積水；7月底出院，入住復康會曾肇添護老院，當時其「病人出院護理摘要」寫明他精神狀况「昏亂」。呂太向本報稱，一般人難察覺丈夫精神有異，因他「見到人識講早晨」，可簡單對答，看似「有紋有路」，但其實常「亂講嘢」，易混淆生活習慣及數字日子。

本月初護老院有院友染疫，呂於2日被送往亞博館檢疫，兩日後核酸檢測陽性，轉送由醫管局管理的北大嶼山醫院香港感染控制中心。呂太憶述，當日致電中心查詢有否為丈夫處方新冠口服藥，護士表示呂向醫生自稱已有病徵5至6日，即最早8月30日仍在院舍時已有病徵，故醫生未必處方。

護士稱發病6日不處方

家屬質疑不悉用藥指引

呂太稱，8月30日到院舍探望時，丈夫並無病徵，院舍亦向她核實丈夫入亞博館前健康良好，而按最新口服藥指引，有否病徵不是重點，滿60歲者染疫便可開藥，認為丈夫完全符合條件。她遂致電中心解釋丈夫精神狀况，稱丈夫所言不能作準，她說護士得悉後表示會通知醫生。

呂太說，中心醫生翌日來電索取丈夫電話號碼，「問下佢食唔食口服藥」，她覺得醫生此時仍未知丈夫精神昏亂，不能自行提供準確病史及不宜自主作醫療決定。醫生其後終向呂處方口服藥，同日呂各項檢查有結果，顯示有「肺花」，Ct值20（病毒量偏高）。呂服藥後留醫約一周，昨出院，仍有痰聲及肺花，將轉介醫院檢查。

呂太稱現時回想仍心有餘悸，「如果當初我沒主動補位（致電中心解釋），我先生會唔會無藥食？好唔好得番？」她質疑護士以「五六日前有病徵」來解釋無開藥，反映醫護對新指引理解不足。

她雖理解醫護從問症不能察覺丈夫精神有異，但亦正反映制度漏洞，中心似乎對患者腦科病史敏感度不足，醫護或未細閱病歷，像丈夫般有精神紊亂、仍有能力對答的患者，或會被遺漏而未獲及時處方藥物。

（新冠疫情）