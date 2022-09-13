無針深圳人稱來港獲藍碼 惹漏洞質疑 孔繁毅：不應允許「臨時疫苗通」

醫衛局：考慮統一疫苗通要求

一名自稱來自深圳的持雙程證女子，上月中於「小紅書」帖文自稱沒接種新冠疫苗和沒獲豁免疫苗證明，抵港後不用檢疫，翌日到郵局申請臨時疫苗通行證，安心出行自動生成藍碼，符合疫苗通要求，180日有效期內可正常出入公共場所和堂食。帖文轉載至本港討論區，隨即引發討論，不少網民質疑，為何港人須打針，卻有人可在無打針下來港，甚至毋須檢疫「周圍走」。

沒打針港人批防疫「嚴己寬人」

沒打針而出行受限的港人包先生（化名）質疑，該女子如何在無豁免證明下取得臨時疫苗通行證，認為對沒接種疫苗的港人不公。他形容本港防疫措施「嚴以律己寬以待人」，批評審核制度有漏洞，應檢討。

孔繁毅向本報稱，政府對市民打針有一定要求，除新冠康復者、有特別醫療需要者，所有抵港者都須完成「基本接種」，他形容臨時疫苗通行證「不應該被允許（should not be allowed）」，以防疫苗接種政策崩潰。身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的政府專家顧問劉宇隆認為，內地疫苗接種率很高，相信只有少數人未能符本港疫苗通接種要求。

立法會議員陳凱欣認為，部分抵港者未滿足相關要求就能進入食肆及表列處所，背後未見「好有力嘅科學原因」，若屬旅遊、經濟等緣故，擔心本港市民或出現「鐘擺效應」，認為應統一所有抵港者的接種要求。

議員憂市民或有「鐘擺效應」

醫衛局回應查詢稱，5月起從香港以外地區抵港者可獲發臨時疫苗通行證，由抵港日期起計180天（即6個月）內有效，其間可攜帶或出示臨時疫苗通行證替代疫苗接種紀錄，進入疫苗通行證指明處所，而抵港者須在有效期內盡早按疫苗通行證不同階段的要求接種疫苗。

據政府抗疫網站，海外入境者須完成接種或持「醫生紙」等，持回港易或來港易者則未要求；至於檢疫，海外入境者現須3天酒店檢疫及4天醫學監察和持黃碼，回港易或來港易者則豁免檢疫；名額方面，由海外入境者沒設限，回港易3口岸每天共6000人，來港易兩口岸每天共2500人。

（新冠疫情）