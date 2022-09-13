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打兩針腦癇童染疫嘶哮危殆 劉宇隆倡研病童4針

【明報專訊】再多一名兒童感染新冠病毒後出現重症。曾打兩劑科興疫苗、患腦癇症的10歲男童，周日（11日）因發燒及氣促入院，其後出現「嘶哮症」並神志轉差，入住瑪嘉烈醫院兒科深切治療部（PICU）並要聞高流量氧氣，情况危殆。政府專家顧問劉宇隆認為，可考慮讓免疫力弱或有長期疾病兒童選擇接種第四針。

連續4天少於1萬本地個案

本港昨日新公布7938宗新冠陽性個案，其中7772宗屬本地感染，按日跌逾千宗，亦是連續第四天回落至少於1萬宗，變異病毒株Omicron BA.4和BA.5的最新佔比稍增至76.9%。

衛生防護中心形容疫情或有靠穩和回落迹象，惟重申仍需檢視長假期後有否反彈和BA.5佔比是否見頂。

多家人曾染疫 腦癇童料在家中招

醫管局昨公布一宗兒童重症個案，患腦癇症10歲男童上周五（9日）快速測試呈陽性，兩天後往指定診所求醫，因有發燒、咳嗽和氣促，轉介入住瑪嘉烈醫院PICU。男童其後出現嘶哮症，獲處方抗病毒藥等藥物，惟神志轉差，要使用高流量氧氣，故列為危殆個案。

男童曾接種兩劑科興，第二劑今年3月接種；父母、外公和6歲胞妹較男童早染疫，局方相信男童在家感染。醫管局總行政經理何婉霞稱，男童入院後核酸檢測Ct值19.9、病毒量高，電腦掃描初步正常，惟其腦癇病情較複雜，本身需服多種抗抽筋藥才能控制；男童胞妹則在家隔離。

身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆向本報稱，兒童患腦癇症會影響呼吸和吞嚥功能，有可能加劇嘶哮情况，而Omicron會損害兒童中樞神經系統，對腦疾病患者影響更甚，或增發燒抽筋風險。他透露，其港大團隊將發表研究，顯示因服用藥物引致免疫力較弱的兒童，接種3針疫苗產生的免疫反應並不足夠，團隊正陸續為相關兒童打第四針，了解成效和副作用，他認為適時可檢討應否容許免疫力弱12歲以下兒童打第四針。

一月8童重症 5危殆2急性腦炎

另外，早前罹患「急性壞死性腦炎」一度危殆的5歲染疫女童，至昨日留醫已一個月，她上周四（8日）情况轉穩定，前日再轉回嚴重，於屯門醫院兒科隔離病房治療。連同上述兩宗個案，過去一個月共錄得8名重症兒童，其中5人屬危殆；4名重症兒童出現嘶哮症，兩人曾現急性壞死性腦炎或急性腦炎。

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫管局 嘶哮症 第四針 新冠疫苗 新冠疫情

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