抵港者首3日1.2%陽 專家：風險極低 孔繁毅倡無新變種可「0+7」 陳凱欣：足令疫升未應放寬

醫衛局：按疫情發展科學數據 適度調整措施

衛生署自實施3+4後翌日（8月13日）起公布實施後首批持「黃碼」者在社區染疫的輸入個案。翻查資料，本港自當日至昨日（9月12日）共錄得6353宗輸入個案；據入境處數字，同期約有13.6萬名香港居民、海外或台灣旅客經機場抵港。

據本報計算，過去一個月抵港者陽性率約為4.66%，在離開機場後至抵港第七天染疫者佔抵港人數2.38%，其中第一至三天在檢疫設施發現染疫的比率為1.22%，第四至七天於社區驗出陽性的比率為1.16%。醫衛局回應本報查詢會否基於上述數據調整海外入境者檢疫安排時稱，將按照疫情發展和科學數據適度調整抗疫措施，務求保障市民健康同時減低對社會正常活動影響。

抵港者首7天2.4%陽 近日社區檢測2%

翻查過去一個月圍封強檢大廈資料，陽性率為0.11%至2.04%；衛生防護中心昨稱，近日社區檢測中心採樣陽性比率約為2%。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，入境者對社區構成的感染風險較本地個案「低很多」，加上抵港者須遵守黃碼措施，形容不是「大開中門」，建議現已可取消酒店檢疫措施。

高本恩：住院率更重要 料輸入個案佔比低

港大內科學系臨牀教授孔繁毅向本報稱，海外或台灣抵港者第一至三日陽性率低，相關的人「風險非常低」，認為若無新變異病毒株流入，可連續7日快測和隔日核酸檢測，取代酒店或家居檢疫。港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩稱，輸入個案的住院率比陽性率更重要，而部分抵港者不具傳染性，推算需住院的輸入個案佔比相當低。

立法會議員陳凱欣則稱，本港每日新增近萬宗個案，抵港首3日陽性比例字面上「雖然唔算高」，惟現時港大統計的最新病毒即時有效繁殖率約1.13，認為暫未是時候放寬抵港者檢疫要求。她理解市民盼早日有「0+7」，但指疫情可隨時反彈，「貿貿然放寬反而未必係好事」。

據港府早前公布，估計新安排下持黃碼者佔輸入個案兩成。按統計，過去一個月約四成輸入個案在機場截獲，第一至三日檢疫設施找出約兩成六輸入個案，另有近兩成半為已離開檢疫設施的黃碼者，餘下則為7日後在社區檢測中心的陽性個案，比例與港府預期相若。

明報記者

（新冠疫情）