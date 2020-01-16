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社福界促訂比例KPI 公務員局：未擬設配額

【明報專訊】殘疾公務員人數和比例連跌7年至回歸以來新低，多個殘疾團體均批評情况不理想。社福界立法會議員狄志遠和失明人協進會會長黃俊恒均促請政府就殘疾公務員比例訂立關鍵績效指標（KPI），公務員工會亦表示支持。公務員事務局表示，政府沒計劃設立配額或開設專供殘疾人申請的公務員職位。有學者提醒，推行配額制不應「為請而請」，令殘疾人儼如「花瓶」。

失明人協進會盼新政府帶頭聘殘疾

特首李家超表示會就新政府施政制訂「百日KPI」。黃俊恒對殘疾公務員人數減少感失望，稱難以評估原因。他說一直有會員反映應徵公務員或政府合約僱員有困難，期望新政府主動帶頭聘請更多殘疾人，將殘疾公務員比例納入KPI，於5年任期內提升至2%。本身是退休公務員的傷殘青年協會副主席何雪梅亦不反對政府訂立指標，強調要合情合理，並希望政府向商界提供稅務優惠鼓勵聘請殘疾人。

公務員工會：可仿效社福機構設配額

政府回應稱，目前政策是盡力確保殘疾人投考時享有平等機會，並給予他們優先獲聘的機會。公務員總工會主席馮傳宗認為，部分社福機構就聘用殘疾人設配額，相信在以合適人選居之的原則下，公務員系統也能仿效。

殘疾人士及長期病患者就業關注組​​前主席趙浩霖是嚴重地中海貧血病患者，多年來申請過百份公務員工作均失敗，亦曾在政府任職合約僱員多年。他不擔心政府推行配額制會令殘疾人變「花瓶」，稱部分人學歷優秀，而對於生活艱苦的殘疾人而言，當「花瓶」能擁有穩定收入，「有好過無」。

學者：應避「為請而請」 落實共融就業重要

港大公民社會與治理研究中心副總監陳綺文一直研究殘疾人就業問題，她認為政府有能力推行配額制，惟應避免「為請而請」，更重要是落實共融就業概念，為殘疾人提供有意義工作、應有報酬及恰當工作環境。至於為商界提供稅務優惠，她認為本港稅率低，吸引力有限，建議政府採用「社會責任採購」原則，將聘請殘疾人列作中標要求，或為聘用殘疾人的投標者加分，以推動商界增聘殘疾人。

相關字詞﹕公務員 殘疾人士

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