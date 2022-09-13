殘障公僕人數及佔比 回歸後新低 有聽障者獲聘 等逾年方入職

明報記者 鄭啟智

公務員事務局回覆本報查詢稱，2020/21年度有59名殘疾公務員入職，240人離職。翻查政府多年來聘請殘疾人的數字，自1997年一直呈跌勢，由1998/99年度高峰時3828人，下跌逾兩成至近年不足3000人；殘疾公務員比例在2015/16年度之前維持約2%，此後拾級而下至2020/21年度1.53%（見表）。對於不少殘疾人而言，公務員職位代表穩定，不過穩定背後卻有種種辛酸。

聘書在身不能打工 白等一年「零收入」

今年30歲的陳小姐（化名）先天重度聽障和輕度肢體殘障，大專畢業後兩度投考政府文書助理，於2015年4月獲聘任。由於她不能接聽電話，符合要求的政府職位少之又少，她憶述政府起初沒有通知何時能入職，心情忐忑。結果她一等便是一年，到2016年6月才正式入職。她慨嘆白白等待一年很漫長，有聘書在身難以尋找其他工作，一年「零收入」，僅能依靠微薄的傷殘津貼過活。

跨越入職的門坎，陳小姐目前負責人事工作，主力處理檔案、輸入資料等，不過部分職責對她而言頗為吃力，例如因為部門人手不足而要協助接待應徵者，惟大部分人不諳手語，她只能以身體語言和書寫與對方溝通。即使是搬運文件、黏貼膠紙、綁繩等文書工作，對於雙手輕度殘障的她也要花上額外工夫。她期望政府能加快殘疾人的入職程序，並為他們安排最合適的職位。

公務員局：要配對崗位安排輔助 或需久等

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，殘疾人等待入職時間一般較長，因為需時安排配套，入職的先後次序也按考核分數而定，難以優先為殘疾人安排。公務員事務局回應查詢稱，政府會盡量按殘疾人的需要及殘疾情况配對合適崗位，有些個案需時訂購輔助器材，而在個別情况為了作出特別職位安排，獲聘者可能需等候較長時間。

現時公務員申報殘疾的制度屬自願性質，當局一直稱殘疾公務員數字並不完全反映實際情况。研究殘疾人就業問題的港大公民社會與治理研究中心副總監陳綺文表示，政府內出現「隱性殘疾」現象，特別是較少需要硬件配套的精神病患者通常不願申報。

患情緒病沒申報 壓力大出錯萌死念

為調職申報殘疾 等8月未獲安排

王小姐（化名）2016年患上躁鬱症及焦慮症，翌年考入政府任職文書助理。她說因憂慮病歷影響獲聘機會，沒硬性規定就盡量不申報。「（政府）講就咁好聽，你怎知道實際上是不是（公平）？你是正常僱主都想請正常人，怎會想請殘疾人士？」然而，入職後由於工作性質趕急、工作量大，王受情緒病困擾，工作面對壓力，不時出錯，更曾被上司以侮辱言辭喝罵，例如質疑她「有無帶腦返工」。工作表現欠佳加上巨大壓力，王約一年前情緒病發入院，一度浮現自殺念頭，至今仍要服藥。

為了申請調職，王最終申報殘疾，其後工作壓力減少，不再被上司喝罵。王小姐嘆道從沒想過在政府工作會導致病發，她申請調職至今8個月仍未獲安排，冀政府加快程序。

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