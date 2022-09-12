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【Emily】林定國話受兩人啟發至深

【明報專訊】出名係「愛妻號」嘅律政司長林定國（Paul）接受《香港律師》訪問話，事業上有兩個人對佢啟發至深，一個係師傅、已退休嘅資深大律師陳志海，另一個係太太袁淑明，仲形容太太對佢極重要。Paul話兩個人價值觀相同，但性格截然不同，太太成日都會提醒佢嘅缺點、用唔同角度睇問題。至於陳志海，Paul話佢係個胸襟廣闊、心地善良的人，「他總是告訴我，不僅要當一名好律師，也要當一個好人」。

自言公僕要謙遜 成日自省

講到加入政府，Paul話自己唔止係政治任命官員，更加係公僕，要盡量謙遜、誠懇、誠實，話畀人知點解有呢個睇法或決定。佢話自己成日自省，「我很渺小、很無知、可能時不時會犯錯和說錯話」。面對香港近年事態，佢認為有需要就法制同法治概念進行建設性對話，但對話前要先畀市民認識香港法律制度。

Paul於1980年代末入法學院時，香港面對前途信心危機，佢話當時好多人對香港法制能唔能夠過渡有懷疑，所以法學院唔算好熱門，收生分數唔算好高。

早Paul一年讀港大嘅前刑事檢控專員梁卓然都有類似觀察。佢接受資深律師高恆（Colin Cohen）訪問時話，自己當時本來想讀數學或化學，之後做老師，但因為唔夠分就讀咗法律。2020年離開政府嘅梁卓然笑言，幫政府打工個個難免都超時工作，𠵱家私人執業有番少少透氣空間，可以陪吓妻兒。

另外，隨住Paul離開柏承大律師行（Parkside Chambers）入政府，柏承宣布主席一職將由資深大律師華偉思接任。

相關字詞﹕梁卓然 林定國

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