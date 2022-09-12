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2022年9月12日星期一
港聞二
跨男失聰倍孤單 平權路遠未怕難
國際校開明助理自言幸運 嘆「外面有多少性小眾友善職場」
性別承認制諮詢乏下文 學者：每拖一日延續痛苦
最後𠝹木廠 最後一天傳藝傳志
近月工作坊開班多滿額快 權哥：證有價值
談反修例事件 鄧炳強：七成判囚者深感懊悔
酒後拍門擾非本地生 3港大生禁宿
劏房太太團共購平貨 編織社區網絡 參加馬會陽光計劃認識街坊 共購大使：慳了錢又開心
李少光安息禮拜 政商界出席
馬季開鑼日 投注額跌2.1% 須掃安心、疫苗通 入場較上年跌逾半
天秤意外一遺屬停收捐款 許太：不想資源集中我家
政府委任審查壹傳媒事務 陳錦榮：一半可能再延任
陽性連跌3日 留醫維持二三千 張竹君：看假期後反彈否 李立業：亞博仍需加牀
落馬洲設施供萬牀 鄧炳強稱可作「逆隔離」起點
車衝路障逃走撞壆 警拘司機揭通緝犯
大灣區GBA專題：北上開茶記曾受挫 再出山不走傳統路 創紫蘇配牛肉 港人煲仔飯奪穗米芝蓮
大灣區GBA專題：「一心一意做隻雞」 港客跨境買「文記壹心雞」
大灣區GBA專題：米芝蓮榜單重複多爭議 穗食評家：西方人視角
尊子漫畫
【Emily】林定國話受兩人啟發至深
【Emily】民記人訪東盟返港 酒店隔離獨過中秋
【Emily】與事頭婆同月同日生 曾俊華：緣分
【Emily】多區空氣質素健康指數「甚高」
【Emily】英女王逝世 個別英資行致哀
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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