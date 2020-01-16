大灣區GBA專題：米芝蓮榜單重複多爭議 穗食評家：西方人視角

「看到老字號『信記』上榜，還是挺高興的！ 」在平民海鮮大牌檔「信記」爆冷拿下一星後，有老顧客認為米芝蓮在廣州開始「貼地」。不過更多的可能是無感，相關報道和討論明顯不如以往，「看米其林（米芝蓮）推薦還不如看街坊排隊！廣州人更在意：平靚正」，一個網民寫道。

2018年，廣州繼上海後成為第二個擁有米芝蓮指南的內地城市，不過常鬧爭議。當年宣傳語「米到羊城」，因廣東話諧音「別到廣州」，釀出公關災難；2020年鬧出烏龍，有倒閉半年的餐館上榜。今年則有一家7月下旬試業、還未正式開業的川菜餐廳「蘭亭永」入選「米芝蓮餐盤餐廳」，只因其總店玉芝蘭是位於成都的米芝蓮二星餐廳。

穗5年無三星餐廳 閆濤：配酒成門檻

「還沒開業幾天就上榜，原則在哪裏？」廣州知名美食專欄作家閆濤指出，米芝蓮有很強的「路徑依賴」，曾摘過星的餐廳可獲優先邀請試吃，「來來回回可能都是那些熟人，最後恐怕變成自我封閉的路徑依賴裏自娛自樂」。

另一個爭議點，是有「食在廣州」之譽的羊城，連續5年沒有一家餐廳獲評三星，倒是上海2016年唯一三星由粵菜館摘得。閆濤表示，米芝蓮一直較偏好港派精緻粵菜，配酒亦是一大門檻，「廣州在酒單方面不如北京、上海時尚，上海國際化程度高，對葡萄酒的文化認識比較濃厚。但中國人對酒的認識跟西方完全不同，米芝蓮的選擇更偏重自己的價值觀」。

百年前從法國起家的米芝蓮，近年在歐洲影響力下降，轉而力推亞洲市場。不過初入上海時，被指粵菜比重太大、上海本幫菜偏少；在「美食沙漠」北京卻評出了許多做烤鴨的餐廳，和豆汁等充滿爭議的平價小食，北京人對榜單也不甚認同。

「歸根結柢，還是以西方人視角，在中國尋找想像的味覺世界」，多年來參與國內不同美食評選的閆濤表示，以前曾對米芝蓮充滿期待，但結果是失望和遺憾，「米芝蓮雖然面向外國人，但如果選出中國人都不吃的餐廳，那與我們無關，中國消費者將愈來愈不對它抱有關注度」。