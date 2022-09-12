車衝路障逃走撞壆 警拘司機揭通緝犯

駕車的22歲梁姓男司機涉嫌狂亂駕駛被捕，其後被發現因欠交交通罰款被通緝；29歲吳姓男乘客則涉嫌管有他人身分證及未能出示身分證明文件被捕。兩人被帶署扣查，案件由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。

事發昨早9時許，新界南交通部在葵涌德士古道北設置路障，其間發現涉事可疑黑色私家車，警員示意停車，車輛未有停下，並加速往荃錦交匯處與和宜合道方向逃去。警方車輛即尾隨追截，並通知上峰增援在附近兜截。私家車逃至青山公路葵涌段往九龍方向近葵星中心時，失控剷上路中分隔石壆，向右翻側，與迎頭駛至的士碰撞。

車載5人 跌出大量私煙傳單

私家車內4男1女由警方協助爬出車廂，全被鎖上手銬。警方其後將翻側車輛移正，並帶5人至車旁調查，私家車亦跌出大量私煙傳單，當中寫有「迪寶路」、「寒冰」等煙品牌及價錢，又自稱是「良心商人」。捱撞的士右邊車身及車頂損毁，車窗碎裂，61歲蘇姓男司機報稱頸痛，送瑪嘉烈醫院治理。