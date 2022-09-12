陽性連跌3日 留醫維持二三千 張竹君：看假期後反彈否 李立業：亞博仍需加牀

本港昨新公布9033宗新冠陽性個案，其中8904宗屬本地感染，是連續第三日下跌；變異病毒株Omicron BA.4和BA.5佔比升至75%。張竹君稱，個案宗數似乎回穩，甚至有「些少回落迹象」，惟需留意中秋節假期後會否反彈，亦要視乎BA.5升勢是否見頂，若佔比再增則有可能推高個案數字。她補充，目前全球BA.5佔比達86.8%，惟沒其他地區如香港般，由爆發Omicron BA.2.2漸漸過渡成BA.5，目前暫未能預計本港BA.5升勢，亦難料BA.2.2和BA.5最終佔比。

梁子超：個案按周增幅減

呼吸系統科專科醫生梁子超預計，今輪疫情將於短期內見頂，其後BA.4和BA.5佔比會緩緩續升，惟因BA.2.2個案跌幅較快，屆時不會再推高本地個案宗數。他解釋，本港過去一周累計6.84萬宗本地個案，按周增2.3%，上周則較前一周增逾兩成個案，反映傳播減慢，但中秋節跨家庭聚會較多，或增加傳播風險，未來一周個案數字或短暫飈高，他相信其後疫情便會見頂。

至於公立醫院病牀方面，截至昨凌晨共2711人留醫，其中340名為新增病人。李立業稱近日留醫人數平穩維持2000至3000，但指疫情變化可以很快，憂慮中秋後或會反彈，故會維持調動病牀的機動性，冀達至牀位「備而不用」。

提供240張病牀的亞博館治療中心，至昨凌晨有207人入住。李立業提及，該治療中心有17名醫生和88名護士工作，現用作接收社區感染長者，主要是未完成接種新冠疫苗、無家人照顧或家居環境不適合隔離的長者，該類病人數目近日無下跌趨勢，相信仍有需要增加治療中心牀位，冀按原定計劃逐步增至280張，強調是「值得去做」，反觀病情較差、經急症室入院的染疫長者數目則有所減少。

倡口服藥使用率再提高

梁子超相信政府早前大力籲長者主動檢測、求醫和服藥，有助減少病情突然惡化需入院的長者，惟部分長者仍憂慮口服藥副作用，他冀當局加強解說，認為若口服藥使用率再提高，將進一步減少住院長者。

明報記者

（新冠疫情）