天秤意外一遺屬停收捐款 許太：不想資源集中我家

患乳癌的許太上周確認癌症擴散至肺，已屬第四期，因不想添丈夫壓力，還向丈夫承諾會攜手抗癌，詎料飛來橫禍。許家情况引起各界關注，香港漫畫家邱福龍昨於個人社交平台發文稱，以價高者得方式拍賣畫了4小時的A3龍神畫版，出價最高者款項會存入許太戶口，呼籲投不到畫的朋友亦可捐錢給她們。

工業傷亡權益會昨日在facebook代許文明太太發出停收捐款通知，稱感謝社會各界支持和捐助，「我們家庭已暫時得到許多的資源，社會上仍有很多有需要有困難的人，不希望資源都集中在我這個家庭上。請大家暫時不用捐款給我們，如有能力可捐助其他有需要的人。再次衷心感謝大家」。

另一死者九工畢業 校友會撥款5萬籲捐輸

天秤意外中死者之一潘浩鈺為九龍工業學校畢業生，校友會於facebook發文稱十分哀痛，向潘家致以深切慰問。帖文稱浩鈺來自基層，好學上進，曾任創新科技學會會長，獲校外科技比賽獎項，2019年中六畢業。校友會基金會撥款5萬元，並呼籲校友踴躍捐助潘家渡過難關。