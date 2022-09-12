馬季開鑼日 投注額跌2.1% 須掃安心、疫苗通 入場較上年跌逾半

2022至23年度馬季昨天開鑼，受疫情影響，馬會沿用去年做法，僅容許已訂座的馬迷入場，相較去年只須使用安心出行或填寫表格留下個人資料，今年防疫措施更為嚴格，入場者須使用「安心出行」和持有疫苗通行證，「紅碼」或「黃碼」者不可入場。沙田馬場及跑馬地馬場全日共計有8562人入場，較去年的17,563人大跌51%。

投注額方面，昨天開鑼日投注額為14.11億元，較上季開鑼日創下紀錄的14.41億元下跌2.1%，但仍高於2020年開鑼日的13.76億元。根據紀錄，2018年開鑼日錄得12.53億元投注額，按年跌3.2%，而再對上一次錄得跌幅已是2010年，當年投注額按年跌6.2%。

昨天沙田馬場共舉行包括特首盃在內的10場賽事，李家超、民政及青年事務局長麥美娟和馬會高層一同主持開鑼儀式，為醒獅點睛，其後有醒獅表演，全體騎師亦預祝馬迷好運。

馬迷稱處處受限 「入馬場開心一下」

馬迷劉先生入場後即敲響銅鑼，寓意好運，並說疫情下不同場所受防疫措施限制或封鎖，「這裏不能進，那裏不能進，進來（馬場）開心一下」。有馬迷表示，入場投注是娛樂消遣，雖然疫情期間經濟差，亦不會減少投注。不過亦有馬迷表示，中秋節假期入場氣氛特別，但在疫情期間會減少投注注數。