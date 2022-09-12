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李少光安息禮拜 政商界出席

【明報專訊】前保安局長李少光上月中離世，享年73歲。安息禮拜昨（11日）在紅磡世界殯儀館舉行，多名政商界及演藝界出席，包括行政長官李家超和前行政長官曾蔭權等。他的外孫姚睿琳在場刊引述其母稱，「天父手中有每人成績表，成績差不能進天家，相信外祖父李少光必定以學霸成績進了天家」；又稱會照顧好家庭，也會把每一球打得更高更遠，因為這是自己和外祖父最近的距離。

外孫女：外公學霸成績進天家

李少光生前熱愛打高爾夫，姚睿琳稱外祖父會當球僮陪自己打球，憶述最後一次落場是今年7月底，當日媽媽的車壞了，祖孫二人背球包坐村巴搭港鐵到球場，「感謝天父賜了一段珍貴的獨處時光」。她稱希望外祖父在天父旁，偷看她的成績表時會以她為榮。

孫女李清宜則在場刊提到，爺爺李少光的衣服不多，卻會花錢給她買東西，有次帶她吃日本料理後給她買背包；又說爺爺雖然不會對她說甜言蜜語，更不會直白說愛她，但她知道爺爺一直鼓勵她，也很愛她。

李少光信奉基督教，昨安息禮拜有多名司局長、紀律部隊首長和立法會議員出席。根據場刊，安息禮拜由神召會禮拜堂主任牧師梁偉文主持，悼念儀式嘉賓包括政務司長陳國基和行會召集人葉劉淑儀等，二人均曾任入境處長。其子李霖恩離開時多謝各人關心，李少光火葬禮今在鑽石山火葬場舉行。

服務政府38年的李少光，先後出任入境處長、廉政專員，2003年接替葉劉淑儀出任保安局長。場刊提到李出任局長期間本港罪案率下降，整體治安保持平穩。

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