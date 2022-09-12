劏房太太團共購平貨 編織社區網絡 參加馬會陽光計劃認識街坊 共購大使：慳了錢又開心

【明報專訊】從沉甸甸的袋中舀出一勺勺砂糖，再分成多袋，一班住劏房的家庭主婦熟練地分貨。她們是香港聖公會麥理浩夫人中心賽馬會陽光計劃劏房居民社區支援服務共購大使，助人自助。幾個女士商議挑選哪些日用品，由社工協助蒐羅價廉物美小店產品，供葵青區內劏房戶及基層團購，編織社區互助網絡。新冠疫情期間，有見基層更着重健康，計劃更引入維他命及鈣片等健康產品。
明報記者 陳柔雅
太太團商討清單 社工協助入平貨
計劃約6年前展開，服務葵涌、石籬、光輝圍一帶街坊，共購計劃招募劏房戶成為共購大使，一起商議購買哪些日用品，社工協助從本土生產商、小店或社企大量購入米、鹽、糖、廁紙等日用品，以相宜價錢供區內基層團購，不少貨品比市面價錢低一半。
阿芳、瑞萍、Vicky、阿鶯及燕修5名主婦，過去一兩年加入計劃並任共購大使，每月到陽光鄰里互助中心聚首開會三四次，並協助將米、糖、鹽分成多袋，方便劏房空間有限的街坊存放。瑞萍表示，一斤糖售價4元，比市面平一半，現時常到中心買糖，也藉計劃認識更多街坊，「慳了錢又開心了」。
阿鶯表示，對基層來說「小數怕長計，樣樣都要儲」，計劃協助街坊每月節省數百元，省下的錢可應付水電等生活費。燕修希望將省下的錢讓兒子學畫畫或補習。
社工：讓基層自主擴闊生活選擇
賽馬會「陽光計劃」劏房居民社區支援服務「共購大使」項目幹事區寶瑩表示，希望提供平台讓基層買到不同牌子產品，不再局限於商場或大財團，亦有份參與決策，「有自主權去擴闊生活選擇」。街坊更察覺到劏房戶衛生及清潔需要，提出團購防蟲包及潔廁劑。
過去兩年多疫情肆虐，Vicky說兒童口罩一度短缺，亦較昂貴，計劃曾因應需求，團購兒童口罩及消毒用品。區寶瑩說，許多街坊以往因健康產品昂貴而不捨得購買，但疫下基層更注重健康，遂團購維他命、鈣片及魚油丸供兒童及成人，現時正研究買水果酵素。
街坊由素未謀面到共同發掘基層需要，也為「哪裏購物平靚正」交流，疫下互相關懷，形成社區互助網絡。例如阿芳由被動變主動，向鄰居推介白米，說服對方到中心購買。區寶瑩喜見街坊由受助者變成推動者，「希望即使中心有日不在，他們仍有連結，繼續幫助身邊鄰居」，也期盼共購計劃在各區遍地開花。