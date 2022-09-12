劏房太太團共購平貨 編織社區網絡 參加馬會陽光計劃認識街坊 共購大使：慳了錢又開心

明報記者 陳柔雅

太太團商討清單 社工協助入平貨

計劃約6年前展開，服務葵涌、石籬、光輝圍一帶街坊，共購計劃招募劏房戶成為共購大使，一起商議購買哪些日用品，社工協助從本土生產商、小店或社企大量購入米、鹽、糖、廁紙等日用品，以相宜價錢供區內基層團購，不少貨品比市面價錢低一半。

阿芳、瑞萍、Vicky、阿鶯及燕修5名主婦，過去一兩年加入計劃並任共購大使，每月到陽光鄰里互助中心聚首開會三四次，並協助將米、糖、鹽分成多袋，方便劏房空間有限的街坊存放。瑞萍表示，一斤糖售價4元，比市面平一半，現時常到中心買糖，也藉計劃認識更多街坊，「慳了錢又開心了」。

阿鶯表示，對基層來說「小數怕長計，樣樣都要儲」，計劃協助街坊每月節省數百元，省下的錢可應付水電等生活費。燕修希望將省下的錢讓兒子學畫畫或補習。

社工：讓基層自主擴闊生活選擇

賽馬會「陽光計劃」劏房居民社區支援服務「共購大使」項目幹事區寶瑩表示，希望提供平台讓基層買到不同牌子產品，不再局限於商場或大財團，亦有份參與決策，「有自主權去擴闊生活選擇」。街坊更察覺到劏房戶衛生及清潔需要，提出團購防蟲包及潔廁劑。

過去兩年多疫情肆虐，Vicky說兒童口罩一度短缺，亦較昂貴，計劃曾因應需求，團購兒童口罩及消毒用品。區寶瑩說，許多街坊以往因健康產品昂貴而不捨得購買，但疫下基層更注重健康，遂團購維他命、鈣片及魚油丸供兒童及成人，現時正研究買水果酵素。

街坊由素未謀面到共同發掘基層需要，也為「哪裏購物平靚正」交流，疫下互相關懷，形成社區互助網絡。例如阿芳由被動變主動，向鄰居推介白米，說服對方到中心購買。區寶瑩喜見街坊由受助者變成推動者，「希望即使中心有日不在，他們仍有連結，繼續幫助身邊鄰居」，也期盼共購計劃在各區遍地開花。