談反修例事件 鄧炳強：七成判囚者深感懊悔

稱懲教推計劃助學中史

設「練習所」育正向心理

被問到如何幫助因反修例事件入獄者重投社會，鄧炳強昨在無綫《講清講楚》表示，在工作輔導方面，以往會提供剪髮和冲咖啡培訓，近年則增設剪片和電腦相關課程；他又稱，有僱主表示希望安排出獄青年到大灣區工作，讓他們更了解國家。

指有僱主盼安排出獄青年灣區工作

鄧指，由於部分在囚青年不太認識國家歷史，懲教署設「一切從歷史出發」計劃，協助多了解歷史；另外有人思想上不太正向，故亦設「青少年練習所」，培訓他們建立正向心理。談及《網絡安全法》，鄧炳強預計今年底或明年初會展開公眾諮詢，而針對電廠和電訊等關鍵基礎設施系統，會包括有否管理規格、安全風險評估、應變計劃及遇事後呈報機制等。

被問到網絡使用者是否需要採取實名制，他指暫時本港法例未有相關要求，將視乎社會有否需要及法例是否很有效率，若有需要會適時研究。他又透露，局方有系統監察大型基建有否被攻擊，發現相關情况比以往多，不過至今無人得逞。

稱「軟對抗」藉人權報告抹黑中國

至於《基本法》23條立法工作，鄧炳強稱要盡快做，惟當局不止是草擬法例，亦要確保法例能執行，故不能低估複雜性，不會「隨便今天立法，明天便會改」，冀法例可面對現時或將來挑戰。

鄧炳強承認社會整體上較平靜，惟2019年起「孕育出本土恐怖主義」，指單是本月已破獲兩個團伙，拘捕7人和檢獲用作製造爆炸品的化學物等，當局不能掉以輕心，要居安思危。他指留意到「軟對抗」情况，包括利用人權報告抹黑香港和中國，藉此分化本港不同人士，甚或令港人不信任中央政府。

「外部勢力藉港制華危機永存」

他稱，基於地緣政治環境，留意到有外部勢力「有零和思想」、覺得若要繼續霸權必須遏制中國發展，故利用香港牽制中國的危機永遠存在。