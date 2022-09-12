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最後𠝹木廠 最後一天傳藝傳志

【明報專訊】古洞北「志記鎅木廠」度過70個寒暑，終敵不過城市發展巨輪；今日舉辦最後的木藝班，明日（13日）或迎來政府收地結業。木廠現尚餘800噸木材，昨日不少市民趁收地死線前到場參觀。負責人王鴻權（權哥）盼當局不要即時封場及驅趕，期望給予多半年至兩年時間清倉，「不要趕盡殺絕」。發展局稱已先後兩次延遲木廠遷出限期，在公眾利益考慮下，再無空間延期。

志記鎅木廠位於上水古洞北，臨別在即，不少遊人前來參觀。甫進木廠，𠝹木聲不絕於耳，木糠飄散空中，啡、杏色的木堆疊如山，走近些能聞到淡淡木香。第二代負責人權哥稱本來周日休息，但仍特意開門，市民到來證明港人仍關心香港發展。

權哥憂800噸木材化肥浪費

「食木糠長大」妹姐：心情難過

權哥40年前接手家族生意，木廠限期將至，權哥稱以平常心看待，明白政府要起樓發展，不會抗衡；但廠內仍有很多珍貴木材，例如南方松及北歐松，不忍棄置。他認為將木材造成家俬更有價值，若送去政府碎掉變為化肥十分浪費，又慨嘆香港已無工廠可處理原木。

耗費巨審批難 無力遷廠

胞妹王美嬌（妹姐）與權哥並肩作戰40載，是家中孻女。她形容自己「食木糠」長大，形容近日心情難過，「不明白為何一間小小木廠都不能讓我們生存」。她稱最後會帶走爸爸當年親手製的招牌及3頭養了6年的大狗。

志記現時只剩下權哥、妹姐及一名老員工，眾人已過退休之齡。權哥稱政府的賠償只能買到農地，建廠亦要多個政府部門審批，「很難申請，很多條例的」，加上需要至少2000多萬元的資金，慨嘆沒有能力另建𠝹木廠。

退休沒多想 仍盼工藝傳

被問到退休生活如何打算，73歲的權哥稱暫時沒有多想，但希望能夠傳承工藝，即使年屆古稀，仍可為社會出一分力，「可以用得到我個人的話我很樂意做，人力資源有限，有生之年幫到你們我很開心」。

木材既是權哥養家餬口的工具，也是抒發情緒的出口。工作桌旁擺放了一個木製裝置，木身刻有「獅山」紅字，上方擺有一個雲石球。權哥解釋，裝置寓意獅子山精神及東方之珠，用花梨木製成，再用榫卯方式接合。他稱作品製於今年2月7日，「因為已經差不多要清拆，有點唏噓感」。他形容香港「無金礦無石油」，靠的是人才，又期盼港人能夠珍惜獨有的價值，記得曾在這個土地上發光發亮。

發展局：兩度延期 不能再拖

發展局回覆查詢時表示，志記鎅木廠位於古洞北新發展區第一階段發展的工程範圍內，基於新發展區工程需要，政府要收回及清理有關土地。局方表明，為公共利益考慮，無空間再延遲遷出限期，如𠝹木廠經營者今年9月13日前未能遷出，當局要按程序採取適當的土地清理行動。

局方又稱，地政總署早於2019年11月去信通知𠝹木廠經營者須於2021年下半年遷出，並在不影響整體工程進度下，先後兩次酌情將遷出限期延至2022年6月底及2022年9月13日，給予足夠緩衝時間讓𠝹木廠安排搬遷或重置。

相關字詞﹕志記鎅木廠

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