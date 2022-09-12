性別承認制諮詢乏下文 學者：每拖一日延續痛苦

港以重置手術唯一標準

世界各地採用不同性別承認制度，香港以性別重置手術為唯一標準，要徹底完成手術才可更改身分證明文件的性別。「W案」中，終院判辭建議特區政府效法英國成立專家組審核變性申請。另有地區實行「自我聲明」模式，只要提交聲明就可以改性別。中大性別研究課程副教授孫耀東表示，雖然有跨性別者渴望做手術，但手術具醫療風險，亦有人安於以屬意性別的外表生活。他說無論是英國方案抑或自我聲明模式，都比本港現時的標準寬鬆，更尊重跨性別者的意願。

學者：英方案更尊重跨性別者

性別承認議題曾引起社會討論，現在甚少納入政治議程，《性別承認法》亦未有立法時間表。孫耀東形容，跨性別者是社會少數，「可能在policy maker、在議員心中排較後的位置」。他引述研究表示，本港跨性別者面對心理健康問題，「有抑鬱、自殺念頭比率都好高」，期望當局盡快在法律及社會配套上，考慮跨性別者的福祉。

跨性別者謝浩霖（Henry）早前入稟挑戰入境處規定，他形容跨性別男性是「性小眾中的小眾」，在性小眾中人數比重很小，而他們外表看來與男性無異，「走在街上，不會有人知道我們曾經歷性別轉換」。政策層面上，他說跨性別者一直被政府邊緣化，期望案件勝訴後，「我們可以用回正確的男性身分，有尊嚴地在香港生活」。Henry創立的機構將於11月20日「國際跨性別紀念日」，出版故事集《香港跨男：被看見VS隱形》，盼以各人的故事，展現跨男群體如何豐富。